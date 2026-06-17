El presidente de la Diputación traslada el respaldo de la institución a la conexión ferroviaria entre Motril y Granada

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha trasladado el respaldo de la institución a la conexión ferroviaria entre Motril y Granada en el encuentro que ha mantenido con el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha trasladado el respaldo de la institución provincial a la conexión ferroviaria entre Motril y Granada durante el encuentro institucional que ha mantenido con el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes. Durante la reunión de trabajo, Rodríguez ha reiterado el compromiso de la Diputación con esta reivindicación histórica de la provincia.

Francis Rodríguez ha destacado que la conexión ferroviaria entre Motril y Granada "es una demanda histórica de toda la provincia que no puede seguir esperando más tiempo". "No es de recibo que, en pleno siglo XXI, un puerto de Interés General del Estado como el Puerto de Motril continúe sin disponer de una conexión ferroviaria para el transporte de mercancías. Estamos hablando de una infraestructura fundamental para impulsar la competitividad de nuestro tejido productivo, favorecer nuevas inversiones y generar oportunidades de desarrollo para toda Granada", ha dicho.

Además, el presidente de la Diputación ha puesto en valor "el importante crecimiento que está experimentando el Puerto de Motril en los últimos años, consolidándose como uno de los principales motores económicos de la provincia. El desarrollo del puerto es sinónimo de progreso, empleo y oportunidades para Granada, por lo que debemos seguir apoyando todas aquellas actuaciones que contribuyan a reforzar su capacidad logística y su proyección de futuro".

En materia ferroviaria, Rodríguez también ha informado de que el próximo 24 de junio se convocará la 'Mesa por el Tren Guadix-Baza-Lorca', una iniciativa impulsada por la Diputación de Granada. El objetivo de este foro es continuar avanzando en la reivindicación conjunta de una infraestructura estratégica para la vertebración territorial, la cohesión social y el desarrollo económico del sureste español.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha agradecido la visita del presidente y, especialmente, la colaboración permanente que ambos mantienen en cuestiones fundamentales para el desarrollo de la provincia. "Compartimos una misma visión de futuro basada en el crecimiento económico, el apoyo al tejido empresarial, el impulso al emprendimiento y la generación de nuevas oportunidades para nuestros municipios y nuestros ciudadanos", ha dicho.

García Fuentes ha puesto de relieve que el Puerto de Motril es una infraestructura estratégica para Granada. "Nuestra misión es seguir facilitando la actividad comercial, la logística y la internacionalización de las empresas granadinas, contribuyendo a que puedan competir en mejores condiciones en mercados nacionales e internacionales", ha añadido.

Ambos presidentes han realizado una visita a distintas instalaciones del recinto portuario. En concreto, han recorrido el Muelle de las Azucenas y el Muelle del Dique, además de conocer las actuaciones y obras que actualmente se encuentran en ejecución, para comprobar la evolución de los proyectos de mejora que se desarrollan en esta zona estratégica del puerto.