El presidente de los joyeros destaca que ya está redactado el proyecto de la IGP para la joyería de Córdoba

El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano. - MANUEL DELGADO

CÓRDOBA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano, ha destacado que el objetivo que se marcó hace un año, cuando se puso al frente de la asociación, en cuanto a que la joya cordobesa tenga una Indicación Geográfica Protegida (IGP), podrá ser una realidad en breve, "quizás antes de acabe el año", pues, según ha subrayado, "ya tenemos el proyecto redactado y preparado y a punto de presentarse".

En este sentido y en una entrevista concedida a Europa Press, García-Escribano ha asegurado que "hemos avanzado muchísimo, porque hemos tenido múltiples reuniones con la Junta de Andalucía", teniendo en cuenta que "antes no sabíamos por dónde, ni cómo se iba a canalizar" el proyecto de la IGP de la joya cordobesa, conociendo únicamente que la decisión última para lograrla depende "de Europa", ya que es la Comisión Europea la que aprueba las IGP.

La cuestión es que, en este caso, "se va a canalizar" a través de Junta de Andalucía, "y en concreto a través de la Consejería de Industria", aunque, para llegar a este punto y con anterioridad, los joyeros ya lograron que el Ayuntamiento de Córdoba respaldara el proyecto, contando "con el apoyo de todos los grupos representados" en el Consistorio, mientras que, en el ámbito nacional, han tenido "el apoyo, tanto del Partido Popular, como del Partido Socialista", en pos de lograr la IGP, ahora con el respaldo de la Junta de Andalucía.

Además, los joyeros han contado "con la ayuda de un despacho de abogados muy importante", en concreto "el bufete de F.J. Martín", que "nos ha ayudado mucho en los aspectos técnicos" del proyecto, para cuya preparación se han llevado a cabo también reuniones "de nuestra junta directiva y de nuestros profesionales".

La consecuencia es que "el texto" del proyecto para la Indicación Geográfica Protegida de la joya cordobesa "está prácticamente listo" y solo resta "quitar una coma de aquí y poner otra allí, para la presentación", que García-Escribano entiende que tendrá lugar "antes de final de año".

En cuanto a lo qué representará para los joyeros cordobeses contar con la IGP, el presidente de la asociación ha resaltado que ello supondrá "un hito en la joyería cordobesa, porque va a ser una distinción de calidad" para la misma.

En cualquier caso, según ha señalado, "nuestra joyería ahora mismo está en alza y tiene unas particularidades que son apreciadas en todo el mundo, pero ya el hecho de que nosotros podamos identificar a nuestra joyería como Indicación Geográfica Protegida creo que va a ser muy beneficioso para nuestros fabricantes. El tiempo nos lo dirá".

Además, otro aspecto a tener en cuenta, según ha concluido García-Escribano, es que "cuando consigamos la IGP, hay también ayudas de fondos europeos", pues están ya establecidas para las IGP, de modo que "vendrán ayudas para la promoción de nuestra joyería, lo que también será muy bueno para nuestros fabricantes".