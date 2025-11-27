El presidente de Scalpers se alza con el Premio Emprendedor del Año de EY por Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla

El presidente de Scalpers, Borja Vázquez, proclamado Premio Emprendedor del Año (PEA). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Scalpers, Borja Vázquez, la firma de moda nacida en Sevilla "que ha conquistado el lifestyle internacional", ha sido proclamado Premio Emprendedor del Año (PEA) de EY por Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla en su XXIX edición, en un acto celebrado este jueves en Sevilla. Un reconocimiento a la trayectoria, innovación y compromiso que han impulsado el crecimiento de la marca.

Según ha informado EY en una nota de prensa, a la gala del PEA han asistido numerosos representantes del mundo empresarial e institucional local. Entre ellos, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz,; y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; fueron los encargados de entregar el premio al ganador, junto al socio director de EY en Andalucía y Extremadura, Alberto García Valera.

Al acto asistieron también la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez; el primer teniente alcalde de Sevilla, Juan Bueno; el socio director de EY Abogados y responsable de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de EY España, Adolfo Zunzunegui; así como los socios de EY y responsables del Premio Emprendedor del Año de EY a nivel nacional, Alicia Martínez y Pablo Sanz. Además, han participado varios representantes de las empresas más relevantes del sur de España.

Por su parte, tras recoger el galardón, Borja Vázquez ha agradecido a EY la concesión de este premio. Según sus palabras, "supone un reconocimiento al esfuerzo colectivo de todo el equipo de Scalpers, que ha sabido combinar raíces locales con una ambición global. Desde Sevilla, hemos construido una marca que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y una forma distinta de entender el estilo de vida. Recibir el galardón de EY en una región tan rica en talento emprendedor como Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla es un impulso para seguir creciendo con responsabilidad y visión de futuro".

En palabras de García Valera, Vázquez "representa una nueva generación de líderes empresariales que entienden el emprendimiento como una herramienta de transformación", en este sentido, su trayectoria al frente de Scalpers "demuestra que es posible crear valor desde el sur de España, con impacto internacional y con compromiso local. Desde EY, queremos seguir visibilizando ejemplos como el suyo, que inspiran y dinamizan el tejido empresarial de nuestras comunidades".

Tras recibir el galardón, Vázquez, en representación de Scalpers, competirá el próximo 15 de abril en Madrid en la final nacional del Premio Emprendedor del Año de EY 2025, junto a los demás finalistas de las distintas zonas en las que se divide el Premio. Posteriormente, el ganador nacional de esta edición participará en Montecarlo, donde se enfrentará a unos 60 representantes de todo el mundo para alzarse con el Premio Emprendedor del Año mundial de EY.

Así, Scalpers, firma sevillana fundada en 2007 como marca de moda masculina, se ha consolidado como "un referente internacional del lifestyle", con una propuesta que abarca moda para hombre, mujer, niño, niña y hogar. Desde su sede central y almacén logístico en Sevilla, y con oficinas en Madrid y Lisboa, la compañía "ha crecido hasta contar con más de 350 puntos de venta en 7 países --España, Portugal, Francia, México, Chile, Colombia y Emiratos Árabes Unidos-- y un equipo global de más de 1.600 personas".

De esta manera, la empresa mueve 4,5 millones de prendas al año, con un canal online que representa el 24% de las ventas. Su misión es ofrecer moda contemporánea, sofisticada y atemporal, y su visión, convertirse en un referente global que reinterpreta lo clásico con un enfoque moderno y sostenible.

Por su parte, el Premio Emprendedor del Año, organizado por EY y patrocinado por Julius Bär, en colaboración con IESE, celebra este año su XXIX edición en España. La iniciativa surgida en Estados Unidos en 1986 se ha consolidado como referencia en materia de reconocimiento empresarial y emprendimiento a nivel internacional.

Cada año, el ganador del Premio Emprendedor del Año de cada país compite en Montecarlo por el Premio Emprendedor del Año Mundial de EY con el resto de los ganadores nacionales de los cerca de 60 países donde se celebra este galardón.

Estos premios pretenden dar "el justo respaldo social e institucional a aquellos empresarios emprendedores, promotores y gestores de su propio negocio, que con su acierto y generosidad contribuyen a crear riqueza y empleo en nuestro país".