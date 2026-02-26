El presidente del TSJA no ve "correcta" la retirada de materiales de las vías de Adamuz sin autorización judicial

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, visita los Juzgados de Montoro (Córdoba) para interesarse por las necesidades y refuerzos al asumir la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Adam - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dicho que no le parece "correcto" el hecho de la retirada de materiales del lugar del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), sin permiso de la autoridad judicial, por parte de personal de Adif, llevado a cabo de madrugada, cuatro días después del accidente, ocurrido el domingo 18 de enero y que supuso el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Del Río ha manifestado que la jueza tendrá que "valorar la importancia y la trascendencia" de dicha acción, a la vez que ha remarcado que "cualquier diligencia, cualquier medio de prueba que pudiera tocarse o movilizarse debe ser con conocimiento previo de la autoridad judicial, que es lo importante".

Al respecto, ha defendido "la importancia" que tiene preservar la cadena de custodia, recordando sus declaraciones sobre ello tras el suceso, teniendo en cuenta "cuando actúan muchas fuerzas de seguridad, hay muchos intereses en juego de distintas compañías", de ahí "la importancia de que todo se centralice y que tiene esa cadena de custodia para que no se diga que se han deteriorado o que los informes periciales que se pueden hacer pueden estar contaminados", ha expuesto.

De este modo, ha remarcado "la importancia de centralizar en la Policía Judicial y en control directo y permanente con la autoridad judicial, precisamente porque hay muchas administraciones y entidades que están un poco en conexión con el accidente, desde el Ministerio de Transportes, desde Adif, desde las propias empresas de transportes, Renfe e Iryo".

"Había muchísimos profesionales allí", en la zona del siniestro, ha rememorado el presidente del TSJA, para resaltar "la importancia de tener todo muy bien controlado desde el primer momento".

LA JUEZA DE REFUERZO PARA UNA CAUSA "MUY COMPLEJA"

Por otra parte, Del Río ha valorado la incorporación de la jueza de refuerzo este jueves a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, todo ello tras "un proceso de selección abierto para la carrera judicial", al tiempo que ha indicado que "es una persona que llevaba ya seis o siete años trabajando en ese partido judicial y que estuvo también con conocimiento presencial el mismo día del accidente, porque precisamente le había insistido en la importancia de que estuviera allí toda la mañana".

En este caso, ha explicado que "la titular va a ser quien lleve todo el peso de la investigación, pero siempre una persona es necesaria en ayuda y también para el juzgado, que es complicado y necesita un complemento de otra persona en estos momentos".

Asimismo, el presidente del Alto Tribunal andaluz ha manifestado que esta causa va a ser "muy compleja", partiendo de "nada más que la dificultad que tiene ahora mismo al principio de ver todas las personas, todos los posibles lesionados, todos los intereses en juego que pueda haber, toda la documentación, que es enorme, y va a haber periciales de distintas partes".

En cualquier caso, le gustaría que "en la medida de lo posible no se cumpliera ese pronóstico de que la justicia se eterniza un poco en la investigación de los casos", de forma que confía en que "en tiempos razonables podamos reconducirlo, que las víctimas puedan empezar a recibir indemnizaciones y los lesionados lo mismo", a la vez que "se dilucide las posibles responsabilidades, si las hay, sean de un carácter o de otro".

DENUNCIAS Y CAJAS NEGRAS

En cuanto a las denuncias, con 34 presentadas por los familiares hasta la semana pasada, ha comentado que "la jueza dice que hay un goteo permanente de personas o de partes médicos que se van recibiendo", por lo que "se hace un esfuerzo de individualización", aunque "informáticamente no está el juzgado preparado para esto", que también es un tema que tiene que "hablar con la Administración, por el peso de toda la cuestión, por las piezas separadas que hay que hacer, al tener que abrir procedimientos independientes".

Por tanto, ha aseverado que "hay una serie de intendencias alrededor del tema" que le preocupan, si bien ha valorado que "lo están ordenando todo", y cree que "se van a dedicar ya en exclusiva a todo ese tema, a clarificarlo, ver qué acusaciones se personan, se pueden personar, si es admisible o no, si hay que imponer fianza --las particulares, las populares-- y el ofrecimiento de acciones, porque todavía no están cerradas las posibles personas afectadas o familiares, porque hay un goteo diario y permanente".

Respecto a la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados, Del Río ha indicado que "en esta semana o la que viene" se va a señalar día para la apertura, que "se va a hacer al final en la propia sede judicial" en Montoro, "porque no hay ningún problema", ha declarado.