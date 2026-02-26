El Pleno del Ayuntamiento de Huelva debate este viernes su personación en la causa del accidente de Adamuz

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, este jueves en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha indicado este jueves que el equipo de Gobierno lleva al Pleno municipal de este viernes, 27 de febrero, la personación del Ayuntamiento como acusación popular en el accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos, 28 de ellos de la provincia, por lo que ha pedido "el apoyo unánime de todos los grupos".

De este modo, como ya anunciara, el equipo de Gobierno elevará al Pleno la propuesta de personación del Ayuntamiento de Huelva como acusación popular en el caso del accidente de Adamuz, solicitando el "respaldo unánime" de todos los grupos municipales. Arias ha indicado que esta decisión, anunciada por la alcaldesa tras asistir en el Congreso a la comparecencia del presidente del Gobierno, "responde a una petición trasladada por las propias familias y está avalada por informes jurídicos independientes".

"El Ayuntamiento estuvo, está y estará al lado de las víctimas", ha afirmado, insistiendo en que el objetivo es "conocer la verdad, saber qué ocurrió, si se pudo evitar y garantizar que se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a suceder".

El Consistorio indicó el pasado 12 de febrero que el informe de los servicios jurídicos municipales "avala la personación del Ayuntamiento como acusación popular", amparada en el artículo 125 de la Constitución Española, el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 101, 270 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La personación permitirá al Ayuntamiento acceder a toda la documentación e instrucción del procedimiento, "garantizando la protección de los intereses de las familias y reforzando la exigencia de responsabilidades por vía penal". En definitiva, ha concluido Arias "el Ayuntamiento actúa como garante del interés general, la legalidad y la seguridad de la ciudadanía. Nuestro compromiso es claro: unidad, verdad, justicia y apoyo total a las víctimas".

El trágico accidente de Adamuz (Córdoba) supuso la muerte de 46 personas y se saldó con más de un centenar de heridos de los trenes Alvia e Iryo que descarrilaron a la altura del municipio cordobés. Los afectados y familiares de las víctimas mortales por el accidente ferroviario de Adamuz se constituyeron este martes de manera oficial en asociación con los objetivos de "defender" sus "derechos e intereses" y "esclarecer los hechos y la verdad", toda vez que han avanzado que se personarán como acusación popular en la causa.

Eran las 19.45 horas del día 18 de enero cuando un tren Iryo --en el que viajaban 300 personas-- que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que invadiera la vía contigua por la que circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, de forma que dos vagones cayeron por un talud de cuatro metros.

La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.

EXPROPIACIÓN DEL CABEZO DE LA JOYA

De otro lado, Arias ha destacado que uno de los puntos centrales del Pleno será la culminación de la segunda fase del expediente de expropiación forzosa del Cabezo de la Joya, un proyecto "destinado a convertir este enclave en un gran espacio verde y futuro parque arqueológico para la capital" y ha subrayado que esta actuación "es consecuencia directa de una decisión política firme del equipo de Gobierno", defendiendo que "ha demostrado con hechos que es el que protege y salva los cabezos para la ciudad".

El procedimiento se inició con el acuerdo plenario del 20 de mayo de 2025, cuando se declaró el interés social de los terrenos a efectos de su adquisición mediante expropiación forzosa. Posteriormente, en sesión extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2025, el Pleno aprobó inicialmente la relación de bienes y derechos afectados, declarando la necesidad de ocupación. Tras el periodo de información pública --incluida su publicación en el BOE el 8 de enero de 2026-- se ha presentado una única alegación, que será estimada al comprobarse un error material en la identificación de una parcela.

De esta forma, en el Pleno se propondrá la resolución de dicha alegación y la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos, lo que permitirá cerrar la segunda fase del expediente. La tercera fase consistirá en la determinación del justiprecio y, finalmente, se procederá al pago y toma de posesión.

El portavoz municipal ha explicado que la intención del Ayuntamiento es alcanzar acuerdos con los propietarios, priorizando la fórmula de la permuta de terrenos de titularidad municipal para minimizar el impacto económico directo, si bien en los casos de pequeñas parcelas, se procederá al abono correspondiente.

MOCIÓN POR LAS INFRAESTRUCTURAS

De otro lado, Arias se ha referido a la reciente visita de la alcaldesa, Pilar Miranda, a Bruselas para "recabar el respaldo" de la Unión Europea al proyecto del AVE Huelva-Sevilla-Faro. Un "apoyo" que, según ha señalado, "supone un espaldarazo a la gestión que se está realizando desde el Ayuntamiento para acabar con el aislamiento histórico que sufre la ciudad".

Al respecto, ha explicado que el Pleno debatirá también una moción "contra el aislamiento y la falta de infraestructuras" que, según el portavoz, "lastran el desarrollo económico, social y demográfico de Huelva desde hace décadas". Felipe Arias ha denunciado la "situación del ferrocarril", con líneas "obsoletas y tiempos impropios del siglo XXI", así como "la falta de inversiones en infraestructuras clave como la A-49, la H-30 y la H-31".

Además, ha lamentado la "inexistencia" de un aeropuerto en la provincia, "pese a existir un proyecto con financiación cien por cien privada y "declaración de interés general". En este sentido, ha defendido que "el respaldo europeo al AVE refuerza la posición de la ciudad" y ha reiterado la exigencia de que "se acorten los plazos de redacción de los proyectos y se consignen partidas presupuestarias suficientes para su ejecución".

MOCIÓN CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO

Por último, el equipo de Gobierno presentará una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer, "reafirmando el compromiso institucional con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres", bajo el lema propuesto por la ONU para este año: 'Derechos, Justicia y Acción para Todas las Mujeres y Niñas'.

El Ayuntamiento de Huelva, como municipio integrante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, renovará así su "compromiso con la igualdad de oportunidades, la conciliación, la corresponsabilidad y la participación equilibrada de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica e institucional".

Felipe Arias ha concluido destacando que los asuntos que se llevan a este Pleno "responden a compromisos firmes con la ciudad, con su futuro y con los derechos de sus ciudadanos", apelando al "consenso en aquellas cuestiones que afectan directamente al interés general de los onubenses".