Víctimas de Adamuz se constituyen en asociación para "esclarecer los hechos" y se personarán en la causa

Archivo - Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los afectados y familiares de las víctimas mortales por el accidente ferroviario de Adamuz se constituyeron este martes de manera oficial en asociación con los objetivos de "defender" sus "derechos e intereses" y "esclarecer los hechos y la verdad", toda vez que han avanzado que se personarán como acusación popular en la causa.

Según han indicado en una nota, la ya Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz nace con el objetivo de "defender los derechos e intereses de las personas afectadas por el descarrilamiento ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026".

Así, lo que inicialmente fue un grupo en una red social para "ayudar a todo el que se fuera incorporando", finalmente ha derivado en esta asociación, con objetivos "adicionales a los originalmente fijados". De este modo, la asociación está presidida por Mario Samper, quien actuará en representación de los asociados y afectados en todas las actuaciones legales y administrativas que se emprendan.

Entre los fines de la asociación está que "se esclarezcan completamente los hechos, se determinen las responsabilidades correspondientes y se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en el descarrilamiento ferroviario en Adamuz", por ello se va a personar como acusación popular en el marco de una reclamación penal.

La asociación nace con el "firme compromiso" de impulsar las medidas necesarias para que "un suceso de estas características no vuelva a repetirse, velando por la seguridad ferroviaria y por la transparencia en la gestión de las infraestructuras públicas".

Asimismo, la Asociación Afectados Descarrilamiento Adamuz ha hecho un llamamiento a todos los afectados para que se informen y, si así lo desean, se unan a esta iniciativa colectiva en defensa de sus derechos.