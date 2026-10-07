Presidente del TSJA reconoce que le "choca" que se lleve a la Diputación Permanente los decretos de vivienda

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en imagen de archivo. - Guillermo Morales - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reconocido este miércoles que "como ciudadano" le "choca" que "algo que el Parlamento globalmente ha rechazado se lleve automáticamente a la Diputación Permanente", en relación a los reales decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros.

Del Río se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas tras hacer entrega de la memoria anual de actividad del alto tribunal andaluz a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre.

Aunque ha rehusado hacer una valoración jurídica sobre el uso de la Diputación Permanente para consolidar los reales decretos de vivienda, sí ha opinado que este tipo de leyes "tan profundas" merecen "una reflexión mejor para que no estemos permanentemente cambiando". En este sentido, ha advertido, de que "corremos el riesgo de volver a una legislación precisamente que viene de la época anterior del Partido Socialista, cuando se modificó toda la ley de arrendamiento urbano".

Ha mantenido así que son leyes "muy importantes" que conllevan cambios "profundos" y que "afectan a todos los ciudadanos de todos los sectores, de toda la ideología", por lo que deben ser elaboradas a su juicio con "consenso".