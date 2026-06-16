Presidentes de Tribunales de Instancia piden a la Junta que solucione el "deficiente funcionamiento" del sistema Adriano

Archivo - El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, presenta la memoria anual correspondiente a 2025. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes y presidentas de los recién constituidos Tribunales de Instancia han puesto de manifiesto el "deficiente funcionamiento" del sistema procesal Adriano y las "constantes caídas del sistema" y han reclamando la Consejería de Justicia la adopción de las medidas necesarias para poner solución a esta problemática.

En un comunicado conjunto, el colectivo señala que la Ley de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia hace referencia a que los órganos judiciales disponen de herramientas informáticas muy desarrolladas que han permitido la evolución de las formas de documentación, gestión y tramitación del procedimiento, transitando del expediente en papel al expediente judicial electrónico.

Los presidentes de los recién constituidos Tribunales de Instancia de la última fase de implantación de la nueva estructura judicial, la Fase III, rebaten "de la forma enérgica y contundente" dicha aseveración.

Según relatan, "son innumerables las ocasiones en las que se ha transmitido a la Administración competente el deficiente funcionamiento del actual sistema procesal @driano, así como la imposibilidad de que por parte del centro de atención al usuario (CAU) se den soluciones ante las constantes caídas del sistema".

Advierten así de que "no puede pretenderse" que los jueces y magistrados de Andalucía trabajen con un sistema plenamente informatizado y que el propio sistema no les permita desarrollar su trabajo "en unas condiciones suficientes para dar al ciudadano el servicio público que merece".

Por ello, han vuelto a instar a la Consejería de Justicia la adopción de las medidas necesarias para poder trabajar "con un sistema procesal eficiente, acorde con lo que se pretende sea la Justicia del siglo XXI".

MEMORIA

La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, consultada por Europa Press, también se hace eco de esta problemática. En ella, el presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río, aunque reconoce avances, sostiene que la evolución tecnológica de la Justicia andaluza "continúa presentando fragilidades importantes".

Alude así a quejas reiteradas por parte de los operadores jurídicos por la "insuficiente atención prestada por el CAU a los usuarios finales" y las caídas del sistema Adriano, "que en demasiadas ocasiones se producen sin una explicación clara e inmediata sobre su causa, ni sobre el tiempo estimado de resolución".

También, a la necesidad de culminar de manera efectiva y homogénea la implantación total del Expediente Judicial Electrónico y de "deficiencias funcionales del propio Expediente Judicial Electrónico en el sistema @Adriano, particularmente en todo lo relacionado con la ordenación de la documentación, su localización, su lectura estructurada y la lógica interna del expediente.

Todas estas deficiencias, señaló Lorenzo del Río, "dificultan sobremanera el trabajo judicial y suponen un lastre para el logro de la eficiencia que se pretende alcanzar".