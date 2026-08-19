El prestigioso ilusionista Jorge Luengo presentará su espectáculo 'T-Hipnotizo' el 26 de septiembre en Jaén

Cartel del espectáculo 'T-Hipnotizo'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso ilusionista Jorge Luengo, reconocido con el Premio Mundial de Magia, llegará a Jaén el próximo 26 de septiembre con su espectáculo 'T-Hipnotizo'.

La cita, enmarcada en el XXVII Festival de Otoño, "combina hipnosis, humor y magia en una experiencia sorprendente y participativa para todos los públicos", según ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

"Promete ser inolvidable, pues se trata de un espectáculo con un estilo cercano, dinámico y lleno de interacción con el público, donde Jorge Luengo romperá los límites entre la realidad y la ilusión", ha afirmado sobre esta propuesta, prevista en el Auditorio de la Alameda con apertura de puertas a las 21,00 horas.

En este sentido y tras señalar que "la mente se convierte en la auténtica protagonista" de 'T-Hipnotizo', ha destacado que el espectáculo ha recorrido numerosos escenarios con una extraordinaria acogida, sorprendiendo al público por su originalidad, ritmo y capacidad para emocionar y divertir.

"Será una oportunidad única para disfrutar en Jaén de uno de los grandes referentes internacionales del ilusionismo contemporáneo", ha valorado el Consistorio. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Eventick.