Los presupuestos de la Diputación de Granada para 2027 ascienden a 471,7 millones, un 13 por ciento más

La portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada, María Vera, en imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de la Diputación de Granada para 2027 asciende a 471,7 millones de euros en su estado de gastos, lo que supone un incremento de 55 millones y un 13 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Los ingresos ascenderán a 473 millones de euros, que suben también un 13 por ciento, por lo que el ejercicio 2027 arrancará con un superávit presupuestario de 1,9 millones de euros, según se desprende de la memoria de estas cuentas, que se someterán a aprobación inicial el próximo viernes en pleno.

La portavoz del equipo de gobierno, María Vera, ha destacado las partidas para la lucha contra la despoblación en los pequeños municipios de la provincia, así como aquellas que están destinadas a garantizar el suministro de agua potable.

A ello se suma "una partida importante" para que todos los pueblos puedan elaborar su propio plan de emergencia ante posibles situaciones de catástrofe natural. Se ha referido también a las ayudas a la movilidad entre el área metropolitana y ha hecho hincapié en que el área de Bienestar Social y familia nuevamente será la que mayor peso presupuestario tendrá.

El capítulo de inversiones reales asciende a un total de 50,7 millones, lo que supone un incremento del 26,35 por ciento, y trece de las catorce delegaciones superan las dotaciones respecto del ejercicio 2026.

EN DETALLE

La Delegación de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales, Reto Demográfico y Portavocía incrementa su gasto en 2,9 millones, el cual responde principalmente a las anualidades correspondientes a los llamados Proyectos Estratégicos Provinciales.

Aquí se incluyen mejoras en el Castillo Calahorra, el convento de Guadix, el Banco de España --se redactará el proyecto-- o la Casa Dengra, en Baza. Tanto la actuación del Bueno Crespo como la de Senda Litoral contarán con financiación europea gracias a las Estrategias de Desarrollo Integrado Local concedidas en 2025 y cuyos efectos se extenderán hasta 2029.

La Delegación de Patrimonio, por su parte, experimenta un crecimiento del 7,30 por ciento, manteniéndose una dotación de aproximadamente 1,98 millones de euros para inversión en edificios.

En la Delegación de Deportes e Instalaciones Deportivas destaca el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas por un importe de 3.000.000 euros, así como las inversiones de campo de césped artificial para rugby, arreglo de vial y calle lateral del pabellón y el transporte de actividades deportivas.

La Delegación de Turismo, Transparencia, Recursos Humanos y Transformación Digital, por su parte, aumenta ligeramente el gasto en un 3,21 por ciento. La transferencia al Patronato de Turismo se incrementa en 4.253.520 euros.

El Servicio Provincial de recogida de residuos municipales sube en nueve millones aproximadamente respecto del ejercicio 2026. Las actuaciones están dirigidas a fomentar la recogida separada de residuos y el mantenimiento de las subvenciones nominativas para los ayuntamientos cuyos términos municipales acogen las dos plantas de tratamiento de residuos de la provincia. En cuanto al Servicio de Tratamiento de Residuos también experimenta un incremento de 6,39 millones.

El Servicio del Ciclo Urbano del Agua continúa con la línea estratégica marcada desde 2024 que persigue mejorar la prestación de servicios en esta materia, por lo que se destinan recursos a los trabajos necesarios para la creación del Servicio Provincial del Ciclo Urbano del Agua y aumenta la inversión mediante ayudas de emergencia y en concertación local.

La Delegación de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, experimenta una subida del 23 por ciento, producida principalmente en el Servicio de Fomento al Desarrollo Rural. También se refleja en el presupuesto un incremento en la bonificación de los transbordos de 2027 de viajeros del área metropolitana y ayudas a la movilidad destinadas a ayuntamientos por importe de 1,39 millones de euros.

La Delegación de Obras Públicas y Vivienda, experimenta una aminoración del 2,26 por ciento respecto del presupuesto del ejercicio 2026. Los principales incrementos económicos en cuanto a actuaciones se reflejan en el incremento del Convenio PFEA o el proyecto de urbanización de Aurora, así como el proyecto Feder Ediles Costa, que tiene un incremento de 1,9 millones.

La Delegación de Economía y Atención al Alcalde es la que presenta el mayor crecimiento porcentual debido al incremento de la dotación presupuestaria del Fondo de Contingencia, que en el ejercicio 2027 contará con 6.109.509 euros.

En el caso de la Delegación de Cultura y Educación destaca el incremento en 210.000 euros de los acuerdos municipales de concertación cultural que contienen un presupuesto total de 2,91 millones de euros aproximadamente.

BIENESTAR SOCIAL

La Delegación de Bienestar Social y Familia concentra el mayor volumen de recursos por un importe de 163,85 millones de euros y el mayor incremento absoluto del presupuesto del ejercicio de 2027.

El capítulo IV de transferencias corrientes alcanza 142,19 millones de euros, aumentando 18,75 millones respecto de 2026. El crecimiento se concentra en la financiación de la atención a la dependencia, especialmente la ayuda a domicilio, junto con nuevas actuaciones sociales.

La Delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias, por su parte, refleja una subida del 26,23 por ciento como consecuencia del incremento de la aportación que efectúa la Diputación a la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, la convocatoria para elaboración de planes de actuación de emergencias para Ayuntamientos y la Oficina de Concertación Local.

El crecimiento se concentra en la financiación de emergencias, la elaboración de planes municipales y las inversiones vinculadas a la prestación de servicios a los municipios.

La Delegación de Centros Sociales, Mayores y Juventud incrementa su dotación en un 4,40 por ciento; destacan aquí la redacción de proyecto de obra de Centros Sociales de Armilla, gravemente afectados por los seísmos, con una dotación por importe de un millón de euros.