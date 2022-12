Las previsiones hoteleras se van "al traste" por el mal tiempo en Andalucía: "Un auténtico desastre"

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de ocupación hotelera se han ido "al traste" a falta de que se concreten definitivamente los datos al finalizar por completo el puente de diciembre. "No resulta nada satisfactoria para el sector", han señalado desde la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) en un comunicado.

Con carácter general, se puede hablar de "nula o muy escasa" incidencia en cuanto a resultados de ocupación y generación de actividad para el conjunto de la oferta de alojamientos turísticos en la Comunidad. Si bien, las perspectivas iniciales contemplaban una posible mejora de los datos como consecuencia de las reservas de última hora, pero estas "no se han producido", y una cierta contención de las

cancelaciones, cuestión esta que "no sólo no se ha concretado si sino más bien se han disparado", reajustando de los datos que inicialmente manejaba el sector.

Por segmentos, el sector pensaba que los efectos del mal tiempo podrían afectar a los establecimientos vinculados al turismo vacacional y el de interior y naturaleza, pero ha comprobado que las grandes ciudades también han visto como las previsiones iniciales empeoraban con el paso de los primeros días del puente.

"Podemos hablar de una caída generalizada de las expectativas y una incidencia económica para los establecimientos turístico de muy bajo impacto, ya que otro efecto colateral de la caída de las ocupaciones se manifiesta en la caída del precio medio en torno a un 26%", han detallado.

Analizando los datos provinciales, destaca que ninguna provincia supera el 40% de ocupación, y moviéndose la mayoría de ellas entre el 25,45%, dato más bajo, y el más alto un 38,50%. En cualquier caso, datos que, de cara al sector, "solo se pueden catalogar como desastrosos".

Sin embargo, los hoteleros han llamado la atención sobre las previsiones que maneja el sector de servicios de alojamiento, como son las viviendas turísticas, ya que inicialmente contemplaban un 85% de las plazas disponibles, lo que supone casi un 24% más de plazas disponibles en el sector de establecimientos turísticos, cuestión esta que "debe hacernos reflexionar sobre el impacto que este fenómeno está produciendo tanto al sector turístico tradicional como en los propios destinos, así como la necesidad de equilibrar las reglas de juego para garantizar una competencia eficaz".

Por último, desde el sector "no se quiere dramatizar en exceso" estas circunstancias y máxime teniendo en cuenta que lo que ha ocurrido tiene como principal protagonista las abundantes lluvias que han regado todo el territorio andaluz.

De esta manera, da por bueno que el perjuicio que se ha causado al conjunto del negocio turístico dé como contrapartida la llegada de la lluvia y del escaso bien que supone el agua para el conjunto de la sociedad en estos momentos.