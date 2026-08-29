Priego de Córdoba abre la inscripción para su VII Festival de la Canción 'Turismo de Priego'

Archivo - Cartel del VII Festival de la Canción 'Turismo de Priego'. - AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA - Archivo

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha abierto el plazo de inscripción para la VII edición del Festival de la Canción 'Turismo de Priego', un certamen que se ha consolidado como una de las principales citas musicales del municipio y que, según ha señalado el presidente del festival, Javier Ibáñez, "ha logrado convertirse en un referente nacional e internacional entre intérpretes, artistas ya consolidados y aficionados a la música".

En concreto y según recoge el Ayuntamiento de Priego de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 4 de octubre, día hasta el que los participantes podrán remitir sus candidaturas para optar a formar parte de la fase final del certamen.

El presidente del festival ha recordado que esta iniciativa nació en 2020, coincidiendo con la pandemia, recuperando el histórico Festival de la Canción de Priego de Córdoba, pero en un formato adaptado a las redes sociales. Desde entonces, el certamen ha experimentado "un crecimiento constante, tanto en participación como en repercusión. Empezó casi por casualidad y la pandemia hizo que, al desarrollarlo en redes sociales, fuera creciendo hasta convertirse hoy en un festival internacional".

Así, el certamen ya no solo recibe "vídeos de toda España, sino también del extranjero, y durante todo el año artistas de distintos lugares preguntan por la nueva edición", que, en esta ocasión y como en ediciones anteriores, está abierta a mayores de 18 años, sin límite de edad, y admite todos los estilos musicales, pudiendo participar solistas, dúos, tríos y grupos.

Cada participante podrá presentar una única interpretación, que podrá corresponder, tanto a una composición original, como a una versión de cualquier otro artista o grupo. La candidatura deberá enviarse en formato vídeo al correo electrónico 'festivalpriego@gmail.com', junto con el formulario oficial de inscripción.

El certamen volverá a desarrollarse en dos fases. La primera consistirá en la valoración de los vídeos remitidos por los participantes por parte del jurado, que realizará una selección previa. La segunda fase se celebrará mediante una gala presencial con un mínimo de ocho finalistas, entre los que se garantizará la presencia de al menos dos artistas de la provincia de Córdoba, siempre que reúnan el nivel artístico exigido por el certamen.

Los nombres de los finalistas se darán a conocer, como fecha límite, el próximo 10 de octubre, y la gala final está prevista para el próximo 24 de octubre en el Teatro Victoria. No obstante, esta fecha queda condicionada a la finalización de las obras que se están ejecutando actualmente en el recinto, por lo que, si los trabajos no concluyeran a tiempo, la organización trasladará el evento al mes de noviembre.

Los premios establecidos para esta edición son un primer premio de 2.000 euros, un segundo de 1.000 euros, y un tercero de 300 euros, además de un premio especial al mejor artista o grupo de la provincia de Córdoba de 500 euros, y un premio especial del público de 300 euros, acumulable al resto de premios.

El jurado estará integrado por profesionales vinculados al ámbito musical, entre ellos artistas, promotores, docentes y especialistas del sector. Sus nombres se darán a conocer antes del inicio de la primera fase del festival. Durante la valoración, el jurado tendrá en cuenta aspectos como la calidad vocal, la afinación, la interpretación, la dificultad de la obra y su temática.

Los finalistas dispondrán, si así lo desean, de una banda profesional, integrada al menos por guitarra, bajo, piano y batería, para interpretar la canción elegida durante la gala final, aunque también podrán optar por actuar con su propio acompañamiento o con música pregrabada.

Con el objetivo de facilitar la participación de artistas procedentes de otros puntos del país, la organización asumirá los gastos de desplazamiento de los finalistas no locales, además de establecer compensaciones para alojamiento y manutención, conforme a lo recogido en las bases del certamen.

Las bases completas y el formulario oficial de inscripción pueden descargarse desde la página web de 'Turismo de Priego' y desde la web de Mascarón Priego. Con esta séptima edición, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba reafirma su apuesta por "un festival que continúa creciendo año tras año y que se ha consolidado como una plataforma de promoción para nuevos intérpretes, al tiempo que proyecta el nombre de Priego de Córdoba dentro del panorama musical nacional e internacional".