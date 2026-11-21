Panorámica de un olivar de Priego de Córdoba, que es escenario y protagonista del cortometraje 'Cuando la luna se esconde'. - LA PLOMADA PRODUCCIONES

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

Priego de Córdoba acogerá la próxima semana el rodaje del cortometraje 'Cuando la luna se esconde', que tendrá como protagonistas a las actrices Arantxa del Sol y Luna Martínez, en el marco de un proyecto promovido por la Asociación Cultural Masquecuentos (MQC), de la mano de La Plomada Producciones, con la colabración del Ayuntamiento prieguense, la Diputación de Córdoba y la Denominación de Origen Priego de Córdoba.

El rodaje del corto, según la información facilitada a Europa Press por la productora, tendrá como escenarios las calles y los contornos de del citado municipio de la Subbética cordobesa, con la presencia del prolífico director Luisje Moyano y su equipo y de las mencionadas actrices Arantxa del Sol y Luna Martínez, en le marco de una producción audiovisual que surge del propósito de MQC de grabar un cortometraje a partir de uno de los cuentos galardonados en el certamen literario que organiza desde hace nueve años, vinculado a la milenaria cultura del olivar.

En este caso, el protagonismo es para 'Cuando la luna se esconde', una historia familiar con algo de suspense y misterio que tiene lugar en un entorno olivarero. Este cuento, que ahora va a ser llevado a la gran pantalla y que fue distinguido con el premio especial a la promoción del olivar en la octava edición del Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo, es obra del autor andorrano Albert Ginestá, que inicialmente lo tituló 'Raíces de memoria', y que ha servido de base para el guion literario de este corto, que ha sido realizado por el propio Luisje Moyano.

Esta producción audiovisual, la cuarta que impulsa MQC después de los premiados cortos 'Love AOVE' (2019), 'Raíces' (2023) y 'El reencuentro' (2025), será dirigida por Luisje Moyano, que cuenta en su haber con un amplio currículum, en el que figuran películas como 'La ama', 'La sombra del quebrantahuesos', 'Camino negro', 'En casa de muñecas', 'Mandylion' o 'El peso del silencio', cerca de una veintena de cortos y varios documentales.

En este nuevo proyecto, promovido por Másquecuentos y La Plomada Producciones, el escenario elegido ha sido Priego de Córdoba, cuyo Ayuntamiento colabora en este rodaje en su apuesta por el rodaje en esta localidad de cortometrajes y películas a través de la Priego Film Office; igual que el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco) de la Diputación, que tiene entre sus líneas de acción 'Córdoba de Cine'.

Con la misma, Iprodeco pretende fomentar y reforzar la industria audiovisual y cultural poniendo a la vez de relieve el valor paisajístico y el patrimonio cordobés, a través de cortos y películas que permitan crear sinergias, caminos y recorridos que sean visitables y que aporten al turismo de la provincia de Córdoba.

Por su parte, la Denominación de Origen Priego de Córdoba aprovechará la ventana que supone el cine para difundir las peculiaridades de su aceite de oliva virgen extra (AOVE), uno de los más valorados del mundo por su calidad, y su olivar centenario.

Este cortometraje, que también cuenta con el respaldo de la empresa Autelec Tecnología y de la Fundación Unicaja, que es la principal patrocinadora del Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo, del que surge este proyecto audiovisual, será protagonizado por la conocida actriz asturiana, afincada en Córdoba, Arantxa del Sol, y la jiennense Luna Martínez, que ya coincidieron con Moyano en el rodaje de 'Camino negro'.

Ambas actrices estarán acompañadas por un grupo de figurantes que serán elegidos este mismo sábado, 21 de noviembre, en un casting que el director Luisje Moyano realiza en la Oficina de Turismo de Priego de Córdoba. Además del equipo artístico, en la parte técnica este corto tiene como director de fotografía a David González, como directora de Arte trabajará Elena Yáñez, quien también será la diseñadora del cartel de este proyecto audiovisual, mientras que de la música se encargará, como suele ser habitual en los trabajos de Luisje Moyano, el compositor sevillano Jesús Calderón.

Una vez que concluya el rodaje de este corto, está previsto que durante el primer cuatrimestre de 2027 se lleva a cabo su preestreno en Priego de Córdoba, y comenzará su participación en cerca de 200 festivales de todo el mundo de la mano de la distribuidora CityBlue Films.

'Cuando la luna se esconde' narra la historia de Matilda, una adolescente inquieta y solitaria que, tras la muerte de su padre, encuentra refugio lejos del pueblo, entre olivares antiguos que parecen guardar algo más que sombra y silencio. Allí conoce a un olivo centenario, distinto a todos los demás, que le habla de una forma imposible, no con palabras, sino a través de una voz antigua que parece surgir de la tierra, las raíces y el tiempo.

En esos encuentros, el olivo le propone un pacto, por cada historia que él le cuente, ella deberá compartir una propia. Así, durante noches muy concretas, cuando la luna desaparece y el mundo parece quedarse quieto, nace entre ambos una amistad secreta que acompañará a Matilda durante toda su vida.

A través de relatos sobre incendios, pérdidas, secretos enterrados y personas olvidadas, el olivo le enseña a escuchar aquello que normalmente pasa desapercibido, la memoria escondida en el paisaje, el dolor que permanece bajo la tierra y los vínculos invisibles que conectan a quienes ya no están con quienes siguen buscando respuestas.

Mientras crece, Matilda aprende a convivir con la ausencia de su padre y a mirar el mundo con otros ojos. Pero cuando descubre un recuerdo especialmente doloroso del pasado, comprenderá que algunas historias no pueden permanecer enterradas para siempre.