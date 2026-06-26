Las primeras obras contra las inundaciones en Los Puentes de Jaén arrancarán este verano con fondos estatales

Reunión de la comisión de seguimiento de la Mesa de Los Puentes - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén comenzara este mismo verano las primeras obras de seguridad y defensa contra inundaciones en la zona de la Vega de los Ríos y Los Puentes, un paquete de actuaciones que cuenta con una inversión de 38,8 millones de euros financiados al 100% por el Gobierno de España.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Jaén, Julio Millán, tras presidir, junto al subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, la comisión de seguimiento de la Mesa de Los Puentes.

En este encuentro se han analizado las tres grandes partidas de estas ayudas estatales, ya disponibles para la ciudad, que se enmarcan en el Real Decreto-ley de ayudas por el tren de borrascas del Ministerio de Política Territorial.

En concreto, los fondos se distribuyen en 10,5 millones de euros para el corredor verde y la red de 30 kilómetros de colector de Los Puentes; 17,8 millones para infraestructuras de defensa ante avenidas, escolleras y adquisición o expropiación de viviendas; y otros 10,5 millones de euros para un tanque de tormentas de más de un kilómetro en el Arroyo de La Magdalena, en la zona de Pago Pozuela.

Millán ha calificado de "aportación histórica" este paquete de medidas y ha avanzado que la Mesa ha acordado la creación de un equipo técnico de trabajo para organizar y priorizar las intervenciones.

"Estamos en condiciones de que las tres medidas puedan iniciarse desde ya, este mismo verano, siempre bajo el criterio de los técnicos", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que las primeras labores de limpieza y obras iniciales podrían acometerse en este mismo mes de julio por la vía de emergencia.

Asimismo, el alcalde ha incidido en que el proyecto del colector fue redactado en su día por el Ayuntamiento a pesar de no ser de su competencia. Al asumir ahora las obras con la financiación estatal, el Consistorio ha solicitado a la Junta de Andalucía que destine los fondos que se ha ahorrado a otras mejoras hidráulicas en la ciudad, ante lo cual la administración autonómica se ha comprometido a ampliar la depuradora de Santa Catalina, punto donde verterá el nuevo colector.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha calificado de "momento histórico" la oportunidad de afrontar estas infraestructuras de defensa y regulación de cauces en zonas inundables.

Fernández ha recordado que, en el conjunto de la ciudad, el Ayuntamiento dispone de un plazo de tres años para ejecutar un total de 21 actuaciones por valor de 86,3 millones de euros, financiadas íntegramente por el Gobierno de España, incluyendo los gastos de gestión y los 300.000 euros de las intervenciones de emergencia acometidas por el municipio durante los primeros momentos del temporal.

EJE RÍO ELICHE-JAÉN-LOS PUENTES-GUADALQUIVIR

El subdelegado ha encuadrado las actuaciones de Los Puentes dentro del eje de intervención del Río Eliche-Jaén-Los Puentes-Guadalquivir, que suma inversiones cercanas a los 159 millones de euros en diferentes municipios.

Entre los proyectos de este eje destacan el encauzamiento de Río Frío en el casco urbano de Los Villares; nuevos tanques de tormentas en Mengíbar; obras de protección en el parque inundable del Encantado y el parque del Guadalquivir en Villanueva de la Reina; el desmantelamiento y retranqueo de la mota de defensa izquierda aguas abajo del Guadalquivir y el recrecimiento del camino de la Vega-Poblado del Sotillo, en Andújar; así como un nuevo colector de alivio en Marmolejo.

A la reunión de la comisión de seguimiento, celebrada en la Subdelegación del Gobierno, han asistido también la segunda y el tercer teniente de alcalde, África Colomo y Francisco Lechuga; los concejales de Seguridad y Medio Ambiente, María del Carmen Angulo y José María Cano; el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Alejandro Rodríguez; los delegados territoriales de Medio Ambiente, Soledad Aranda, y de Fomento, Miguel Contreras, además de representantes de la Plataforma de los Puentes y de la Unión de Gestión Vecinal.