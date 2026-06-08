Los primeros datos de la investigación "descartan en principio muerte violenta" del matrimonio de Peal de Becerro (Jaén)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los primeros resultados de la investigación sobre el fallecimiento de un matrimonio octogenario --un hombre y una mujer-- hallado el pasado viernes sin vida en el interior de una vivienda en Peal de Becerro (Jaén) "descartan en principio muerte violenta".

Así lo han indicado este lunes fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press, que han añadido, en todo caso, que las pesquisas para aclarar las circunstancias de las muertes se mantienen abiertas.

En concreto, la Guardia Civil se ha hecho de la investigación tras el hallazgo de los cadáveres del matrimonio. Fue las 21,10 horas del viernes cuando el teléfono 112 recibió una llamada alertando de que habían encontrado a dos personas de avanzada edad fallecidas en su domicilio, ubicado en la calle Plaza Castor de Peal de Becerro, según informó este servicio unificado de emergencias.

Acto seguido, la sala coordinadora dio el aviso a efectivos del servicio sanitario 061, Policía Local y Guardia Civil para que se desplazaran hasta el lugar de los hechos, que se mantienen en investigación, aunque, en principio, descartando ya un carácter violento en los decesos.