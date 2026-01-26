A prisión tras atacar a su vecino en Linares (Jaén) con una bola de petanca y un bate de béisbol

Archivo - Acceso a los juzgados de Linares - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Linares (Jaén) ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de un vecino de la localidad tras atacar a su vecino con una bola de petanca y un bate de beisbol.

Según recoge el auto judicial recogido por Europa Press, los hechos no se tratarían de un episodio aislado, sino de una conducta continuada de amenazas, acoso, daños y agresiones físicas, que se habría prolongado durante varios meses y que culminó con este ataque.

Los hechos sucedieron el pasado 24 de enero cuando el acusado, tras ver a su vecino en la cochera, "se dirigió hacia él con agresividad, determinación y violencia, y le tiró una bola de acero de petanca, que impactó en la luna delantera del vehículo en el que se encontraba montado".

Seguidamente, golpeó con un bate de beisbol el vehículo hasta que su vecino salió del coche, emprendiéndola con él a golpes mientras le decía que "lo tenía que matar, que le costara lo que le costara lo tenía que matar".

La víctima logró huir y refugiarse en la casa de un familiar, mientras el acusado continuó a golpes en el garaje del vecino, causando daños a una motocicleta y un ciclomotor.

El juez en su auto aprecia indicios racionales suficientes de criminalidad y destaca "la gravedad, reiteración y progresividad" de la violencia empleada. Además, considera que existe un riesgo "real y concreto" de reiteración delictiva, así como un peligro para la integridad física de la víctima, de ahí que opte por decretar el ingreso en prisión.

El abogado de la acusación particular, Carlos Chamorro, del despacho CH Abogados, a señalado que se trata de "un caso de violencia extrema y sostenida en el tiempo" que pone "en serio peligro la vida de la víctima".