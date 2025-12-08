A prisión uno de los dos detenidos en Montilla (Córdoba) en una operación contra el tráfico de drogas

Material intervenido por la Guardia Civil en una operación contra el tráfico de drogas en la provincia de Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de un vecino de Montilla (Córdoba) detenido por la Guardia Civil en el marco de los servicios que el instituto armado viene desarrollando en la provincia contra el tráfico de drogas.

Según ha detallado este lunes la Benemérita en una nota, la investigación se inició al hilo de un informe de actuación de la Policía Local de la localidad, que, tras identificar a dos personas, había aprehendido diez gramos de cocaína, una navaja de pequeñas dimensiones y un total de 41 cajetillas de cigarrillos sin precinta legal.

Tras la recepción de este informe, y la consideración por parte de la Guardia Civil de la perpetración de un delito de tráfico de drogas basado en la tenencia de dicha cantidad de cocaína, se procedió a abrir diligencias para la investigación de dicho delito.

Una vez abiertas dichas diligencias, se localizó al presunto autor del delito en un local donde también se pudo encontrar un total de 326 gramos de hachís, junto a ocho gramos de heroína, además de diferentes elementos enfocados al tráfico de drogas, como varias básculas de precisión, recortes para la venta de la droga, una libreta con anotaciones, dinero fraccionado, y elementos que podrían haber servido como forma de pago de la droga.

También se encontró un total de 1.135 cajetillas de cigarrillos, junto a diez bolsas de un kilogramo de peso que contenían picadura de tabaco, siendo todo ello intervenido.

Ante ello, la Guardia Civil ha procedido al desmantelamiento de un punto de venta de drogas y a la detención de estas dos personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, otro de usurpación de inmueble y otro de defraudación del fluido eléctrico.

Detenidos y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha acordado el ingreso en prisión provisional de uno de los detenidos.