Imagen del robo captado por las cámaras de seguridad - CNP

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Úbeda (Jaén) a un hombre de 44 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido en una conocida heladería de la localidad ubetense. El arrestado, que intimidó a la empleada del establecimiento con una jeringuilla para sustraer el dinero de la caja, ya ha ingresado en prisión tras su paso por el juzgado.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de noviembre a primera hora de la noche, cuando el presunto autor aprovechó la escasa afluencia de clientes en el local para acceder al mismo, asegurándose de que detrás del mostrador solo se encontraba una trabajadora.

En el momento en que la empleada realizaba el conteo de la caja, el hombre esgrimió una jeringuilla y la amenazó con pincharla si no le entregaba el dinero.

A pesar de la intimidación y el temor sufrido, la víctima logró aprovechar un descuido del asaltante para salir del establecimiento, pedir auxilio y ponerse en contacto con los propietarios de la heladería para alertarles de lo que estaba sucediendo. Al sospechar que la empleada podría haber avisado a las fuerzas de seguridad, el presunto autor se dio a la fuga.

Tras recibir el aviso, varias dotaciones de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana se personaron en el lugar. Con la descripción física y de la vestimenta del implicado facilitada por la víctima, y con el visionado de las grabaciones de seguridad del comercio, los agentes identificaron al sospechoso como un delincuente conocido de la zona. El hombre cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio cometidos tanto en Úbeda como en Linares.

Los agentes desplegaron una batida por las inmediaciones del establecimiento que permitió localizar y detener al presunto autor. En el transcurso del cacheo, se le intervinieron dos instrumentos médicos con aguja incorporada entre sus pertenencias.

Una vez en las dependencias de la Comisaría de Úbeda, el Grupo de Investigación de la Brigada Local de Policía Judicial comprobó que al arrestado también le constaba una denuncia por un delito de daños debido a la rotura de seis máquinas de 'vending' en un local de 24 horas.