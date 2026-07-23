A prisión una pareja tras desmantelar un punto de venta de droga en Linares (Jaén)

Efectos y droga intervenidos durante los registros - CNP

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han desmantelado un punto negro "muy activo" de venta y distribución de sustancias estupefacientes, concretamente de cocaína y heroína, ubicado en el barrio de El Cerro, en Linares (Jaén). La operación se ha saldado con la detención de una pareja para quienes la autoridad judicial ya ha decretado su ingreso en prisión.

La operación ha conllevado la ejecución de cuatro registros domiciliarios, los cuales contaron con la autorización de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número uno de Linares.

Para el desarrollo de la operación y el aseguramiento de la zona se requirió un amplio dispositivo policial. En este operativo se contó con la colaboración y participación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Granada, la Unidad de Guías Caninos y la Unidad Aérea, todas ellas pertenecientes a la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, además de la asistencia de técnicos de la compañía eléctrica Endesa.

Durante los registros, los agentes procedieron a la aprehensión de 15 gramos de cocaína y cinco gramos de heroína que se encontraban listos para su venta y distribución. Asimismo, se intervinieron una balanza de precisión, dinero en efectivo, varias armas blancas y los teléfonos móviles de los que disponían los presuntos autores.

En el transcurso de la intervención, la mujer detenida intentó eludir la acción de los agentes arrojando la sustancia estupefaciente que guardaba en el interior de un neceser hacia el patio contiguo de su vivienda. Acto seguido, trató de ocultarse trepando por la pared del patio para evitar ser arrestada, si bien fue interceptada y detenida por los funcionarios policiales.

Por otra parte, la ejecución de los registros permitió comprobar que las viviendas investigadas se abastecían mediante una conexión fraudulenta a la red de distribución eléctrica, evitando de este modo registrar el consumo real y causando un perjuicio económico a la compañía suministradora.