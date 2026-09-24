Prisión provisional para el presunto autor del disparo que hirió a una joven en Fuente Vaqueros (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de unos guardias civiles. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa con resultado de lesiones graves por el disparo con un arma de aire comprimido que hirió de gravedad a una joven durante las fiestas de Fuente Vaqueros el pasado 3 de septiembre, hechos por los que ya ha ingresado en prisión.

La víctima, integrante de una charanga que participaba en las fiestas de la localidad, se encontraba actuando cuando sintió repentinamente un fuerte impacto que describió como una quemazón. Inmediatamente comenzó a sangrar y a experimentar serias dificultades para respirar, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital.

La joven quedó ingresada y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tanto para extraerle el proyectil alojado en su cuerpo, como para tratar las graves lesiones que había sufrido.

La investigación ha sido desarrollada por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, cuyos agentes, desde que tuvieron conocimiento de los hechos, iniciaron numerosas gestiones dirigidas a determinar el origen del disparo y la identidad de su presunto autor.

Los investigadores recogieron todos los testimonios que podían resultar de interés y analizaron las videograbaciones disponibles en la zona. Asimismo, se llevó a cabo un estudio de la posible trayectoria seguida por el proyectil.

Para ello, los agentes tuvieron en cuenta tanto el punto de impacto en el cuerpo de la víctima como la trayectoria seguida por el proyectil en su interior, junto con el resto de indicios obtenidos durante la investigación.

El análisis conjunto de toda la información permitió a los investigadores determinar un punto desde el que presuntamente se habría efectuado el disparo, situándolo en una vivienda próxima al lugar donde se encontraba la víctima en el momento de resultar herida.

Con los indicios recabados, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial el correspondiente mandamiento de entrada y registro en dicho inmueble.

En la mañana de este miércoles, los agentes llevaron a cabo el registro de la vivienda, donde fueron intervenidas seis armas de aire comprimido, algunas de ellas carabinas de aire comprimido provistas de visor óptico para disparos a larga distancia, así como numerosa munición compatible con el proyectil del calibre 22 localizado en el cuerpo de la víctima.

Durante el registro, los investigadores comprobaron además que el detenido tenía instalada una diana en la azotea de la vivienda que utilizaba para practicar puntería.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención de un hombre de 48 años, al que se le atribuye un presunto delito de homicidio en grado de tentativa con resultado de lesiones graves.

Tras su puesta a disposición judicial, en la mañana de este jueves se ha decretado para él su ingreso en prisión provisional. Las armas y la munición intervenidas serán sometidas a los correspondientes análisis periciales para determinar su posible relación con los hechos investigados.