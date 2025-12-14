El 'Privilegio rodado de confirmación de Alfonso XI', de 1331, vuelve a Baeza (Jaén) tras su restauración en el IAPH

Ignacio Montoro y Primo Jurado, junto a una técnica del IAPH, ante el restaurado 'Privilegio rodado de confirmación de Alfonso XI a favor de Baeza'. - AYUNTAMIENTO DE BAEZA

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'Privilegio rodado de confirmación de Alfonso XI a favor de Baeza' (1331) ha vuelto a este municipio jiennense tras su restauración en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).

De este modo, a través de la restauración de importantes documentos existentes en el Archivo Histórico Municipal, el Ayuntamiento "continúa trabajando en la conservación de su patrimonio histórico y documental".

Así lo ha indicado el concejal de Cultura y Patrimonio, Ignacio Montoro, después de recoger el documento en la sede del IAPH, en Sevilla, donde ha podido comprobar el resultado de la actuación junto al director del instituto, Primo Jurado, y personal técnico.

Su restauración destaca por cuanto pertenece a una sección que no se había intervenido nunca (privilegios rodados y pergaminos), pertenece a la colección diplomática del Archivo Histórico Municipal y es uno de los ejemplares más antiguos de los que dispone, datada en 1331.

"Una joya bibliográfica única, manuscrito con tintas caligráficas por el anverso e iluminado en colores rojo y verde en los elementos gráficos como el crismón, los calderones y la rueda (esta última parte es la más dañada porque aparecen sesgos en el documento)", ha explicado.

Como todos los privilegios rodados, a pesar de su deterioro, es bello por su fisionomía, por su tamaño (casi 80 centímetros actuales) y por la presencia de la plica y parte del enlace (cinta) de dos colores: rojo y amarillo de la que pendía el sello de la corona, lamentablemente perdido.

El documento tenía un estado de conservación deficiente, ya que mostraba signos claros de deshidratación y pérdidas de soporte. También presentaba una gruesa capa de suciedad, manchas, lagunas en el texto y considerables deformaciones como pliegues y arrugas.

Existían desvanecimientos en las tintas que, de no intervenirse, podrían haberse perdido irremediablemente partes del contenido. Igualmente, la cinta estaba muy deteriorada y deshilachada y carecía de montaje conservativo.

PERIÓDICO 'EL CLAMOR'

Por otra parte, el IAPH restaurará en los próximos meses un ejemplar del periódico 'El clamor de Baeza' (Baeza, 1884, año I, nº 26), que fue depositado por el concejal de Cultura y Patrimonio en el transcurso de su visita.

Se trata de un periódico de finales del siglo XIX en un avanzado estado de deterioro, fragmentado en cuatro partes, mal unido, con desprendimientos, bordes desgastados o rotos. Su valor histórico es muy importante, dado que se trata de uno de los periódicos más antiguos de la ciudad y un ejemplar completo único en Baeza.

Su formato es grande, típico de la época, en papel y aporta datos informativos sobre la vida social y cultural de Baeza y nos ofrece un amplio abanico del comercio local. "Es el primer documento que se restaura de la hemeroteca del Archivo Histórico Municipal de Baeza. Sección desconocida, pero valiosa, ya que comprende periódicos y revistas locales, provinciales y nacionales desde 1880", ha afirmado.