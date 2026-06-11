El proceso electoral en la Hermandad de Santa María de la Alhambra acaba en los tribunales

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proceso electoral de 2025 para escoger hermano mayor en la Hermandad Santa María de la Alhambra de Granada ha acabado en los tribunales, después de que uno de los aspirantes haya solicitado por vía judicial que se anule y que se celebre uno nuevo "con plenas garantías de igualdad y transparencia".

El asunto ha recaído en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 7, a raíz de la demanda por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por este aspirante, que ha denunciado la existencia de "presiones" por parte del delegado episcopal para que retirara su candidatura alegando "incompatibilidad".

El juzgado ha citado a las partes el próximo 1 de julio a un acto de conciliación, según consta en una reciente diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press, si bien las posturas están bastante enquistadas y no se espera un acuerdo.

Las candidaturas de los aspirantes a hermano mayor fueron presentadas ante la Curia el 3 de octubre de 2025 y ambos desarrollaron su campaña "en igualdad de condiciones" hasta que en la víspera de la jornada electoral --el 16 de octubre-- el Arzobispado cuestionó la idoneidad de este aspirante por motivos jurídicos.

En su demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el afectado afirma que esa mañana recibió varias llamadas del Delegado Episcopal invitándole a retirar su candidatura y ese mismo día el Arzobispado comunicó a la cofradía que no la aceptaba.

Esta parte mantiene que la decisión "estaba adoptada e irreversiblemente ejecutada" antes de que pudiera aportar documentación alguna, fue firmada por el Vicario General el mismo 16 de octubre de 2025 y "no identifica hechos objetivos concretos" sobre las motivaciones para retirar la candidatura.

"Fue adoptada sin expediente, sin cargos previos, sin audiencia y fue comunicada a la Hermandad antes de recibir el certificado de penales solicitado", sostiene el afectado, que es miembro activo de la hermandad desde hace más de 19 años y en el momento de la convocatoria electoral desempeñaba el cargo de Diputado Mayor de Gobierno dentro de la propia Junta de Gobierno de la Hermandad.

El conflicto interno en el seno de este proceso, en el que se llegaron a difundir mensajes de Whatsapp en los que se vinculó a este aspirante con una causa judicial, propició que se suspendiera la votación y se reactivara unos meses después dando el visto bueno a ambas candidaturas.

A juicio de este aspirante, que perdió la elecciones a hermano mayor convocadas en diciembre de 2025, la reactivación del proceso fue "radicalmente insuficiente para reparar el daño consumado" pues aunque se corrigió la exclusión de su candidatura, "el daño irreversible" a su honor y a "la libre formación de la voluntad del electorado" ya estaba hecho.

Por todo ello, reclama la nulidad del Cabildo General Extraordinario de Elecciones de 12 de diciembre de 2025 y de su resultado; y que se retrotraiga el proceso electoral al momento de la convocatoria para que se celebre uno nuevo "con plenas garantías de igualdad y transparencia".