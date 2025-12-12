Los procesos concursales vuelven a crecer en Andalucía arrastrados por el incremento de los no empresariales

Edificio judicial de Caleta, en Granada capital - EUROPA PRESS

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Juzgados de lo Mercantil de Andalucía registraron en el tercer trimestre de 2025 un total de 2.505 concursos, un 27,6 por ciento más que hace un año, una subida que viene motivada principalmente por el incremento de un 32,9 por ciento de los de personas físicas no empresarios, que fueron 2.305, el 92% del total.

Las demandas por despido crecieron un 4,8 por ciento, mientras que los ERE disminuyeron un 75%, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en nota de prensa este viernes en la que ha detallado que se mantiene un año más la tendencia al alza de los concursos, la cual comenzó en 2020.

Este crecimiento se debe al incremento del 32,9% (porcentaje, en todo caso, muy inferior al experimentado hace un año, que fue del 64,9%) mostrado en el periodo analizado por los concursos de personas naturales no empresarios, que sumaron 2.305, cifra que representa el 92% del total de concursos presentados en los órganos judiciales de toda Andalucía.

Estos datos están recogidos en el informe trimestral elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se publica este viernes, que también muestra el descenso de los otros tipos de concursos durante el tercer trimestre de 2025: los de personas naturales empresarios (17) disminuyeron un 60,5% y los de personas jurídicas (183) lo hicieron en un 1,1%.

Atendiendo al total de concursos, el mayor número de ellos (3.968, el 23% del total nacional) se registró en los órganos judiciales de Cataluña. Le siguieron Madrid, con 3.364, y Andalucía, con 2.505.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello se realiza un análisis de estos procedimientos por el tipo de persona a la que afectan y no por el órgano que los conoce.

Respecto a los concursos de personas jurídicas, en el tercer trimestre de 2025 se presentaron 183, un 1,1% menos que hace un año. Cataluña fue la Comunidad Autónoma donde se registraron más concursos de personas jurídicas, 301, lo que supone el 26,5% del total. Le siguieron Madrid, con 209, y Andalucía, con 183.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, 17, mostraron un descenso del 60,5% respecto a igual trimestre de 2024. Cataluña fue el territorio con más concursos de este tipo, 347, que representan el 57,7% del total nacional. Le siguieron Madrid, con 59 y Comunidad Valenciana, con 44.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios, 2.305, mostraron un incremento del 32,9% respecto al mismo trimestre de 2024. Cataluña fue la comunidad autónoma con un mayor número de concursos presentados, 3.320, que representan el 21,4% del total nacional. Por detrás, Madrid, con 3.096 y Andalucía, con 2.305. El número de concursos declarados en el tercer trimestre de 2025 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 1.127, con un descenso del 21,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de dos concursos (un 90,5% menos que el año anterior), mientras que iniciaron la fase de liquidación 197, un 25,5% más que el año anterior. Respecto a los expedientes del artículo 169 Texto Refundido de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron dos expedientes, un 75% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En el tercer trimestre de este año se presentaron 1.516 ejecuciones hipotecarias, un 18,7% más que en el mismo periodo de 2024. El mayor número de ellas se dio en Cataluña, con 2.320 (el 31,16% del total nacional). Le siguieron Andalucía, con 1.516; Comunidad Valenciana, con 744; y Madrid, con 715. Si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Cataluña, con 29 ingresadas por cada 100.000 habitantes; Murcia, con 18,7; Andalucía, con 17,2 y Castilla-La Mancha, con 16,3.

En el tercer trimestre de 2025 se presentaron 6.900 demandas por despido, lo que supone un incremento interanual del 4,8%. Madrid, con 7.785 (el 19% del total), fue la comunidad autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 7.757; Andalucía, con 6.900 y la Comunidad Valenciana, con 5.118.

Las demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social fueron 5.142 en el trimestre analizado, lo que en términos porcentuales equivale a un aumento interanual del 15,4%. De ellas, 5.142 se presentaron en Andalucía (18,4% del total nacional); 4.396, en Madrid y 3.380, en Cataluña.

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre de 2025 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 17.916, lo que supone un descenso interanual del 61,3%. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 17.916 (el 20,2% del total nacional); Madrid, con 15.075; Cataluña, con 11.594 y Comunidad Valenciana, con 11.227.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la norma.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el tercer trimestre de 2025 ingresaron 66, un 43,1% menos que el año anterior. Encabeza la lista Andalucía, con 66 demandas (20,5% del total nacional). Le siguen Cataluña, con 56 y Comunidad Valenciana, con 36.

