La producción industrial sube un 11% en noviembre en Andalucía, 9,2 puntos más que la media nacional

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 11% interanual el pasado mes de noviembre en Andalucía, 9,2 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena trece meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y cae en otras ocho. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (+11%) y Castilla-La Mancha (+3,3%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4%, 5,3% y un 3,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha aumentado un 9,1%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,3% con un descenso del 7,4% en el caso de los duraderos y un 0,7% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 3,1%;, los bienes intermedios anotaron un 10,3% más y los de la energía, un 29,2% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 1,8% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas superior a la de octubre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de noviembre de 2025, la producción industrial encadena seis meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se disparó un 4,5% interanual el pasado mes de noviembre, tasa 3,3 puntos superior a la de octubre. Con este incremento, la producción industrial acumula nueve meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó también un 1%.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 1%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la única caída mensual (-0,8%).