La producción industrial sube un 11,2% en septiembre en Andalucía, 6,7 puntos más que la media nacional

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 11,2% interanual el pasado mes de septiembre en Andalucía, 6,7 puntos más que la media nacional, con un 4,5% de incremento, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena once meses de crecimiento.

El índice ha sido positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17%), Andalucía (+11,2%) y Canarias (+8,7%) con mayores incrementos, excepto en la Comunitat Valenciana en donde el índice disminuyó un 3,3%, y en el País Vasco con una disminución del 2,8%. En lo que va de año, la producción industrial en Andalucía se ha incrementado un 7,9%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 11,5% con un incremento del 12,3% en el caso de los duraderos y un 11,4% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 13,1%;, los bienes intermedios anotaron un 3% más y los de la energía, un 18,8% más.

En el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 4,5% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa 4,3 puntos superior a la de agosto, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de septiembre, el más pronunciado desde el pasado mes de junio, la producción industrial encadena cuatro meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%). Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 1,7% interanual el pasado mes de septiembre, tasa un 1,6 puntos inferior a la de agosto. Pese ello, la producción industrial acumula siete meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,4% tras dos meses de caídas. Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual negativa, del 1,4%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor avance mensual de la producción (+2%).