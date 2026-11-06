La producción industrial sube un 5,3% en septiembre en Andalucía, 2,8 puntos más que la media nacional

Instalaciones industriales. Imagen de archivo - EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 5,3% interanual el pasado mes de septiembre en Andalucía, 2,8 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena siete meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en 12 comunidades autónomas y cae en otras cinco. Madrid (+8,6%), Murcia (+5,6%) y Andalucía (+5,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Extremadura y Cantabria con retrocesos de un 5,5%, 4% y un 3,6%, respectivamente. Así, en lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha subido un 5%, frente a un incremento del 1,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 4,7% con un descenso del 8,4% en el caso de los duraderos y un 4,1% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 5,8%;, los bienes intermedios anotaron un 2,9% más y los de la energía, un 14,3% más.

DATOS NACIONALES

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,5% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, acelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en agosto, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de septiembre, el más pronunciado desde el pasado mes de julio (+2,6%), la producción industrial encadena siete meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en septiembre fue resultado de los avances registrados en la energía (+7,1%), la producción de bienes de equipo (+3,2%) y la de bienes intermedios (+2,4%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 4,2% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 0,7%.

Por ramas de actividad, los mayores ascensos interanuales de la producción se dieron en fabricación de material y equipo eléctrico (+22,6%), fabricación de otro material de transporte (+13,4%) y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (+9,6%).

Por contra, los mayores descensos interanuales se produjeron en la industria del cuero y del calzado (-12,8%), confección de prendas de vestir (-10,1%) y fabricación de bebidas (-9,8%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2% interanual en septiembre, tasa siete décimas superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también siete meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En los nueve primeros meses del año, la producción industrial ha aumentado una media del 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, destacando los retrocesos de la industria del cuero y del calzado (-16,9%) y de la confección de prendas de vestir (-6,8%).

CINCO COMUNIDADES RECORTAN SU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

La producción industrial aumentó en septiembre en tasa interanual en once comunidades autónomas y disminuyó en cinco, mientras que en Cataluña se mantuvo estable.

Los mayores ascensos de la producción se los anotaron Madrid (+8,6%), Murcia (+5,6%), Andalucía (+5,3%) y Comunidad Valenciana (+4,8%). Por su parte, las mayores caídas se registraron en Navarra (-5,5%), Extremadura (-4%) y Cantabria (-3,6%).

SUBIDA MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL 0,8%

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,8%, su mayor avance mensual desde el pasado mes de mayo (+1%).

Por sectores, todos presentaron avances mensuales de su producción. Los bienes de consumo duradero registraron el mayor incremento respecto a agosto (+2%), mientras que los bienes de consumo no duradero experimentaron el menor repunte (+0,3%).