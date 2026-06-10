La productora Ínsula Sur abre casting para una película que se rodará en Granada

Archivo - Abren casting para una película que se rodará en Granada este verano. - PRODUCTORA ÍNSULA SUR - Archivo

GRANADA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La productora granadina Ínsula Sur celebrará la próxima semana una serie de castings abiertos para la película 'Tú duro, yo tiempo', el nuevo largometraje dirigido por Javier Morales Prados, actualmente en fase de preproducción.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de todas las edades, con o sin experiencia previa en interpretación, interesados en formar parte de un proyecto cinematográfico arraigado al territorio granadino.

'Tú duro, yo tiempo' es una historia sobre la amistad, las raíces y la resistencia ambientada en el corazón de Granada.

La película narra el verano de 2018, marcado por el final de la amistad entre los Paracas, unos mellizos que viven en los márgenes de un pequeño pueblo granadino, y Rafa, un fotógrafo que llega a una residencia artística en busca de inspiración.

Rodada íntegramente en la provincia de Granada, la producción apuesta por el talento local y por convertir el Valle de Lecrín en un protagonista más de la historia.

Los castings se desarrollarán en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas en la Facultad de Bellas Artes (15 de junio); Casa de la Juventud de Padul (16 de junio); Centro de Día de Dúrcal (17 de junio) y Casa de la Cultura de Restábal, en el municipio de El Valle (18 de junio).