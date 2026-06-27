El profesor Alberto Monterroso examina la obra de Averroes y los grandes sabios de Córdoba unidos por la razón

El profesor Alberto Monterroso publica el libro 'Averroes y los grandes sabios de Córdoba', de la Editorial Berenice. - EDITORIAL BERENICE

CÓRDOBA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesor Alberto Monterroso examina en su libro 'Averroes y los grandes sabios de Córdoba', de la Editorial Berenice, la obra de cuatro pensadores separados por siglos, Averroes, Séneca, Osio y Maimónides, pero "unidos por una reflexión común sobre la autonomía de la razón frente al dogma".

El libro coincide con el noveno centenario del nacimiento de Averroes y propone "una relectura de su legado a la luz de figuras cuya trayectoria intelectual define una genealogía del pensamiento crítico occidental", según destacan desde la editorial.

Al respecto, la obra traza un arco histórico que abarca desde la Roma imperial hasta la Córdoba almohade. Séneca representa el estoicismo de la Antigüedad; Osio, la negociación entre el cristianismo y el poder político; Averroes, la defensa de la filosofía como conocimiento superior a la fe; Maimónides, la síntesis entre tradición religiosa y racionalismo. "Cada uno enfrentó represión, exilio o condena por sostener sus ideas; cada uno legó un modelo de dignidad intelectual que se repite en la historia cuando la libertad de pensamiento colisiona con la autoridad", precisan.

Así, Monterroso examina las contribuciones específicas de estos cuatro sabios a problemas que siguen siendo actuales: la justicia, la dignidad de la mujer, la esclavitud y la cohesión social. "Averroes fue perseguido en el mundo islámico y cristiano por enseñar que la filosofía no subordina la fe, sino que constituye un nivel superior de conocimiento", apuntan, para agregar que "sus comentarios a Aristóteles, prohibidos en el mundo árabe, generaron una revolución intelectual en la Europa medieval".

De este modo, la obra reconstruye este movimiento de ideas desde la periferia hacia el centro del pensamiento occidental, "mostrando cómo la represión intelectual adopta formas similares en todos los períodos históricos".

"RIGOR ACADÉMICO CON PROSA CLARA"

Monterroso es historiador especializado en el pensamiento medieval y la filosofía andalusí. Ha publicado anteriormente 'Séneca, la sabiduría del Imperio' (2018) y 'Séneca y el secreto de la felicidad' (2024), ambos en Berenice.

Su trabajo destaca por "combinar el rigor académico con una prosa clara, dirigiendo su análisis tanto a especialistas como a lectores generales". En este nuevo libro, "recupera la memoria intelectual de la Antigüedad y la Edad Media a través del estudio comparativo de figuras que conectaron culturas distintas".

"Estos cuatro pensadores nos muestran que la defensa del pensamiento crítico tiene un precio, pero también que sus ideas trascienden el tiempo en que fueron formuladas", asegura el autor, quien apunta que "la represión que sufrieron Averroes o Maimónides opera bajo las mismas lógicas de hoy: control del discurso, persecución de heterodoxos, subordinación de la razón a la ideología". "Entender su batalla es entender la nuestra", afirma.

Alberto Monterroso es doctor en Filología Latina; profesor de Latín y Griego; conferenciante e investigador; ha colaborado en programas de televisión sobre Patrimonio y ha publicado entre otros títulos 'El emperador impasible', 'La Córdoba de Claudio Marcelo' y 'Diez mujeres en la vida de Séneca'. También es autor de 'Relatos Romanos' y de un ensayo titulado 'Lo que de verdad importa de la Córdoba romana'.

Ha sido comisario de la exposición 'Rostros de la Córdoba romana' del Museo Arqueológico de Córdoba (2012/2013) y comisario de la exposición 'Marco Aurelio: un filósofo en el poder' en el contexto de la celebración del I Congreso Internacional 'Marco Aurelio y la Roma Imperial: las raíces béticas de Europa', del que fue codirector técnico (2016).

En 2018 publicó en Almuzara 'Séneca, la sabiduría del Imperio', espléndida biografía del filósofo cordobés, ya en su segunda edición, y en 2021 'El amo de Roma', novela histórica que desgrana el convulso y sangriento mandato del emperador Cómodo, a la que seguirá en 2023 'La subasta de Roma', exitosa secuela de la anterior. En 2024 dio a la imprenta 'Séneca y el secreto de la felicidad', publicada en Berenice.