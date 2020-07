Profesor de CEU Andalucía aboga por "crear y hacer crecer a las empresas" para "mantener y generar empleo"

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor del área de Control y Finanzas del Executive Education en el Instituto de Posgrado CEU Andalucía Andrés Contreras considera que "se debe reflexionar sobre nuevas formas de crear empleo" ante la situación derivada de la Covid-19.

"No basta con culpar al Gobierno de turno, a la oposición, a los sindicatos o a los empresarios", ha señalado en un comunicado, en el que el profesor asegura que "se debe asumir nuestra propia responsabilidad y ser conscientes de que en el momento en el que elijo un producto u otro, a la hora de consumir, estoy decidiendo dónde crear empleo --según su lugar de origen-- de forma indirecta".

Así, ha insistido en que "en un mundo globalizado como el actual el empleo se crea solamente si es necesario crear riqueza". "Es decir, si precisamos fabricar determinados bienes o servicios que nos aporten valor y, a fecha de hoy, no se ha descubierto otra forma de crear riqueza que no sea a través de la empresa, por lo que, si queremos generar riqueza, empleo, no hay otra alternativa posible que no sea crear o hacer crecer las empresas existentes", ha detallado Andrés Contreras.

Haciendo referencia a la costumbre que la sociedad tiene de "buscar culpabilidad ajena a nosotros", ha explicado que "es una especie de protección natural involuntaria que tiene como objetivo proteger nuestra autoestima". "Todo análisis que pretenda encontrar las causas de un problema, tiende a ser abordado con una serie de prejuicios que nos hace buscar los orígenes del mismo muy lejos de nosotros mismos", ha argumentado.

Por último, el profesor del área de Control y Finanzas del Executive Education en el Instituto de Posgrado CEU Andalucía ha señalado que "con independencia de la responsabilidad de los poderes políticos, económicos, sindicales y sociales, cabe realizar una pregunta inmediata" que es si "yo puedo influir con mis decisiones dónde se crea empleo". "¿Yo puedo crear empleo siendo solo un consumidor? Y la respuesta es todavía más inmediata: Sí, tú eres una parte fundamental del sistema", ha concluido.