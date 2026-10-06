Profesor Enrique Soria presenta en Córdoba la obra 'El gran secreto', sobre el mito de la pureza de sangre de la nobleza

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CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba (UCO)Enrique Soria ha presentado este martes la obra 'El gran secreto', un libro que desmonta el mito de la pureza de sangre de la nobleza española, en el que pone de relieve que, durante siglos, la sociedad española se construyó sobre esta 'ficción', la de la pureza de sangre.

Según informa la UCO en una nota, mientras la Inquisición perseguía a los descendientes de judíos y los estatutos de limpieza condicionaban su acceso al poder, muchas de las familias más influyentes de la Monarquía Hispánica ocultaban precisamente aquellos orígenes que despreciaban.

Bajo esta premisa arranca la obra 'El Gran Secreto: el origen judío de la nobleza española', un ensayo publicado por el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba Enrique Soria en el que el mito de la pureza de sangre de la aristocracia española se resquebraja por completo.

La obra, publicada por la editorial Ático de los Libros y presentada este martes en la librería Luque por su autor, en conversación con el historiador Ángel María Ruiz, cuestiona así uno de los pilares ideológicos de aquella sociedad y revisa la imagen arraigada por aquel entonces de una España dominada por cristianos viejos.

A partir de décadas de investigación en archivos, genealogías y pleitos de nobleza, el catedrático reconstruye la trayectoria de linajes que ascendieron desde la condición conversa hasta ocupar la cima de la sociedad. Desde Fernando el Católico hasta los duques de Alba. Así, desde las grandes familias de la antigua nobleza hasta los cargos más altos de la administración, la Iglesia y la propia Inquisición; desde las estrategias matrimoniales y los cambios de apellido hasta las complejas redes familiares que conectaban a la élite del Imperio, emerge un mundo de ascensos sociales, identidades ocultas y sorprendentes contradicciones.

En clave local, el libro también recorre el linaje más conocido de la provincia: los Fernández de Córdoba, y aborda algunos de los casamientos de varones de esta familia con ricas herederas judeoconversas. Tal y como solía ocurrir en buena parte de las familias nobles de la época, los judeoconversos adinerados buscaban reconocimiento social casando a sus hijas y sobrinas con segundones de la aristocracia, quienes a su a su vez encontraban en estas uniones una vía para sanear sus haciendas.

Enrique Soria es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba y director del departamento de Historia, así como del Laboratorio de Estudios Judeoconversos. Autor de más de doscientas publicaciones, destacan entre ellas libros como 'El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de poder'; 'La nobleza en la España Moderna' o La' realidad tras el espejo. Ascenso social y limpieza de sangre en la España de Felipe II'.

Además, Dirige, junto con Gonzalo Herreros, el pódcast Historia y Genealogía y es el creador del canal de YouTube Genealogías Increíbles.