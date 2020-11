Profesor e investigador de la Universidad Loyola representará a España en premios europeos sobre neuropsicología

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola, Alejandro Galvao, ha sido seleccionado por la Federación de Asociaciones de Neuropsicología Española (Fanpse) para ser el representante nacional como joven investigador de la neuropsicología española al premio Cortex, de Elsevier.

El Premio Cortex es un galardón bianual para destacar los logros en neurociencia otorgado por la Federación Europea de Sociedades de Neuropsicología (FESN).

Se concede a un joven y prometedor científico en el campo de la neuropsicología que tiene que ser propuesto previamente por la Sociedad Científica de cada país participante. Alejandro Galvao Carmona es Profesor e Investigador del departamento de Psicología en el área Psicobiología en la Universidad Loyola, ha informado esta universidad por medio de una nota.

Forma parte del Laboratorio de Neurociencia Humana (LNH) de la Universidad Loyola y de la línea de investigación denominada 'Neuropsicología Aplicada' de la misma universidad. En el año 2014, obtuvo su grado de doctor con la máxima calificación, Sobresaliente cum Laude por Unanimidad.

A continuación, comenzó a desarrollar su periodo postdoctoral en la Universidad Loyola, con desempeño de labores docentes e investigadoras. Actualmente desarrolla diversos proyectos de investigación centrados en la evaluación del deterioro cognitivo en diversas patologías (Esclerosis Múltiple, Daño Cerebral Adquirido y TDAH adulto).

Una de sus líneas de investigación más fructíferas que ha desarrollado a lo largo de su carrera investigadora y desarrolla actualmente consiste en la evaluación del deterioro cognitivo en pacientes neurológicos, particularmente aquellos pacientes con diagnóstico de Esclerosis Múltiple.

Desde el comienzo de su actividad investigadora, ha participado en varios proyectos de investigación de diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales y cuenta con numerosas publicaciones indexadas en JCR.

Actualmente es coinvestigador principal del proyecto 'Neuro-PARIAS' (Evaluación Neuropsicológica de Pacientes con Altísimo Riesgo de Ictus Agudo en Sevilla) en colaboración con el IBIS de Sevilla; e investigador del proyecto 'Tarea Dual de Interferencia Cognitivo-Motora como indicador de deterioro cognitivo en pacientes con Esclerosis Múltiple' que se desarrolla en la Unidad de Demencias y Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Actualmente participa en el proyecto europeo (MSCA-RISE-H2020) titulado 'Disorders of Consciousness (DoC): enhancing the transfer of knowledge and professional skills on evidence-based interventions and validated technology for a better management of patients'.

Según el joven investigador de la Universidad Loyola, su interés por comprender las relaciones entre la actividad neural, las influencias ambientales, y el comportamiento, así como su motivación por ayudar a personas con algún tipo de alteración neuropsicológica, han impulsado siempre su formación y su labor investigadora y docente actual.

"CONOCÍA EL PREMIO Y SIEMPRE ME HABÍA INTERESADO"

"Ya conocía este premio y siempre me había interesado, ya que, si eres elegido, da la posibilidad de compartir conocimiento y experiencias con jóvenes investigadores de toda Europa", afirma Alejandro Galvao, el cual siente una gran alegría y agradecimiento, tanto a la Fanpse, como a la SANP (la Sociedad Andaluza de Neuropsicología), por la oportunidad que supone esta experiencia, así como también una gran responsabilidad al ser el candidato español.

El premio final europeo al que opta el investigador de Loyola se entregará públicamente en la 8ª Reunión Científica de la FESN del 22 al 24 de septiembre de 2021, que se celebrará en Tesalónica (Grecia) y al que será invitado para dar una charla basada en sus investigaciones y enviar una propuesta para ser publicada en la prestigiosa revista que da nombre al galardón europeo.

Cortex es una revista internacional dedicada al estudio de la cognición y de la relación entre el sistema nervioso y los procesos mentales, especialmente lo que se reflejan en el comportamiento de los pacientes con lesiones cerebrales adquiridas o niños con anomalías en el desarrollo.