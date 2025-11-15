El profesor de la UCO Manuel Moyano-Pacheco retrata la vida en un barrio marginal con su novela Barrio Paraíso

El profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) Manuel Moyano-Pacheco presenta su primea novela, Barrio Paraíso, bajo el sello de la editorial Extravertida. - EDITORIAL EXTRAVERTIDA

El profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) Manuel Moyano-Pacheco presenta su primea novela Barrio Paraíso, bajo el sello de la editorial Extravertida. La novela, de corte contemporáneo, transcurre en un barrio olvidado por los mapas al que llaman Belén, marcado por la violencia y la marginalidad.

Según recoge la información de la editorial, el regreso de un célebre rapero que atraviesa una crisis personal desata viejas heridas y nuevas esperanzas en una comunidad que se balancea entre el crimen, la redención y el anhelo de una vida mejor.

Al respecto, Barrio Paraíso trata temas de actualidad, como la violencia, el crimen organizado, los menores en conflicto, la educación, la cultura del 'hip hop' y el amor en sus múltiples formas. Con un estilo narrativo ágil, cargado de diálogos vivos y un lenguaje cuidado, la obra destaca por ofrecer una narración estructurada en capítulos breves, lo que permite al lector adentrarse con facilidad en una trama coral que se va expandiendo capítulo a capítulo.

En este sentido, valoran que la novela se perfila como una lectura de interés tanto para jóvenes como para adultos. El uso de imágenes visuales, la fuerza de sus personajes y el ritmo constante hacen de esta obra "una lectura adictiva".

Así, destacan que "la historia no sólo entretiene, sino que interpela al lector, provocando una reflexión sobre el bien y el mal, la familia como salvación o condena y la vida en los barrios marginales". "Quería narrar una historia que fuera emocionante, pero también transformadora", comenta el autor, quien defiende "mostrar que, incluso en las situaciones más dramáticas, siempre hay una oportunidad para la esperanza".

De este modo, Barrio Paraíso es una novela vibrante y humana sobre la familia y el amor; sobre música y violencia; sobre lo que significa quedarse en el barrio o alejarse de las raíces; sobre la dificultad de cambiar el contexto y la obligación de intentarlo.