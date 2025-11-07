El programa Atenea para desempleados ofrece en Jaén cursos en áreas tecnológica, administrativa, sanitaria y educativa

El concejal de Imefe y Empleo, Luis García Millán, presenta los nuevos itinerarios del programa Atenea. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos itinerarios del programa Atenea, dirigido a personas desempleadas y gestionado por el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de Jaén, ponen el foco en las áreas tecnológica, administrativa, socioanitaria y educativa.

'Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles', 'Confección y publicación de páginas web', 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos', Atención al cliente', 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales', u 'Operación de grabación y tratamiento de datos y documentos' son algunos de los cursos que se ofertan para el próximo trimestre.

El plazo para la presentación de las solicitudes, que ya está abierto, finalizará el 1 de diciembre. Los itinerarios formativos, gratuitos y becados, se iniciarán en 2026, entre el 7 y el 16 de enero, y se dirigen a personas desempleadas y pertenecientes a colectivos vulnerables de Jaén y municipios de su área metropolitana.

El concejal de Imefe y Empleo, Luis García Millán, ha presentado estos cursos y ha destacado que cuatro de cada diez personas que los realizan "acabarán trabajando en el mercado laboral porque Atenea es un programa que ofrece oportunidades con prácticas reales en empresas".

"Hemos puesto un foco muy importante en el sector tecnológico, en todas las demandas que hay de contratos que tienen que ver con la tecnología. Hay muchas empresas tecnológicas implantándose en Jaén, va a haber muchas más oportunidades en el futuro y creemos que es un sector en el que prácticamente hay cero paro. Hablamos, por ejemplo, del certificado de 'Desarrollo de aplicaciones móviles", ha comentado.

Precisamente, este será uno de los itinerarios formativos incluidos en la oferta del programa Atenea, que en este área incluye, además, otros cursos como el de 'Confección de páginas webs' y 'Seguridad y programación'.

Por otro lado, se encuentran los itinerarios administrativos, sobre 'Operaciones auxiliares administrativas', 'Grabación y tratamiento de datos' y 'Atención al cliente', "formaciones también muy demandadas en el mercado laboral".

Hay también otros itinerarios como la 'Atención sociosanitaria', "cuyas salidas profesionales se pueden encontrar en las residencias de ancianos y atención de otras personas que requieran a este tipo de profesionales. "Y, teniendo en cuenta que tenemos una población cada más envejecida, se presentan también como una gran oportunidad", ha afirmado el edil.

El itinerario relacionado con el talento educativo es otra de las apuestas del programa. Se ofertan itinerarios como 'Dinamización de tiempo libre' y 'Habilitación docencia grados A B C'. Con respecto a este último, García Millán ha señalado que "no hay profesores que den formación sobre este certificado o es muy difícil encontrarlos.

"Gracias a este curso de habilitación para la docencia, las personas pueden impartir estos cursos, muy bien pagados porque el dinero proviene de Europa y se paga en base a estándares europeos", ha manifestado el concejal.

Para tener más información, se puede consultar la web de Imefe en el apartado cursos de formación o haz 'click' en los códigos QR de los carteles del programa.

El proyecto Atenea oferta 57 itinerarios formativos distintos, totalmente gratuitos que cubren "categorías profesionales actualmente demandadas en Jaén y su entorno". Las personas interesadas pueden consultar los detalles de cada curso, la documentación necesaria e inscribirse a través de los enlaces que el Imefe ha habilitado en su página web.

Atenea tiene como objetivo mejorar la inserción laboral de personas desempleadas, especialmente de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Incluye formación técnica, complementaria y transversal, prácticas en empresa, orientación y acompañamiento hacia el empleo.