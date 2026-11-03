El Programa de Deportistas Universitarios de Alto Nivel de la UJA apoya este curso a 23 estudiantes

Responsables de la Universidad de Jaén y estudiantes acogidos este curso al programa Paduan. - UJA

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Deportistas Universitarios de Alto Nivel (Paduan) de la Universidad de Jaén apoya este curso 23 estudiantes, a los que se facilita que puedan compatibilizar con garantías de éxito su carrera deportiva y la formación académica.

Así lo ha indicado este martes en una nota el rector, Nicolás Ruiz, tras el encuentro que ha mantenido con el alumnado acogido a esta iniciativa, con la que la UJA "fue pionera".

Acompañado por la directora de Secretariado de Actividad Física, Deporte y Salud, Gema Torres, les ha felicitado por su "disciplina, tenacidad y pasión por la competición". "Nuestra meta es clara: que no tengáis que elegir entre vuestra carrera académica y vuestra trayectoria deportiva", ha asegurado.

Ha afirmado, además, que el equipo de gobierno de la institución jiennense concibe "el deporte como parte inseparable de la identidad universitaria" y que "valores como el esfuerzo, la constancia, la solidaridad y el trabajo en equipo son tan formativos como la mejor clase teórica".

"Habéis venido a la UJA a formaros al máximo nivel, y nuestra responsabilidad es ofreceros una formación verdaderamente integral", ha dicho el rector, quien les ha explicado los beneficios de pertenecer a este programa, tanto a nivel académico como a nivel deportivo.

Hasta el momento, son 23 los estudiantes de la Universidad de Jaén (a la espera de sumarse dos más), de 17 modalidades deportivas individuales y seis colectivas, acogidos al programa Paduan, con lo que la UJA "consolida su tendencia de contar con más de una veintena cada curso".

Se trata de Carolina Aparicio (Fisioteraia, taekwondo), Ana Camero (Fisioterapia, rugby), José Corona (Fisioterapia, lucha olímpica), Carlos González (Medicina, atletismo-lanzamiento de martillo), Marina Jándula (Enfermería, rugby), Irene Marín (Enfermería, espeleología), Claudia Ponce (Medicina, kenpo kárate) y Raúl Ponce (Enfermería, Kenpo Kárate).

También forman parte de Paduan Fernando Rodríguez (Fisioterapia, lucha olímpica), Martín Sánchez (Fisioterapia, fútbol sala), Francisco M. Venzalá (Enfermería, judo), Esteban León (Química, atletismo), Lucía Caño (ADE y Derecho, rugby), Francisco J. Torres (Derecho, atletismo), Adrián Mérida (Ingeniería Informática, kenpo kárate) y Sergio Cruz (Ingeniería de Organización Industrial, judo).

A ellos se suman Elvira Ramírez (Ingeniería Biomédica, hockey hierba), Sara Suárez (Ingeniería Biomédica, hockey hierba), María Civantos (Educación Primaria, lucha olímpica), Marta Navas (Psicología, kenpo kárate), Manuel Corrales (Educación Primaria, balonmano playa), Rocío Peña (Psicología, lucha sambo) y Eva M. León (Trabajo Social, atletismo).