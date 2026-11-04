Cuerpo asumirá la cartera de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno tras el 29N

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparece ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia institucional desde el Palacio de La Moncloa.

Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes de forma transitoria, hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Real Decreto que oficializará la sucesión y el traspaso de funciones se publicará esta misma mañana en una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sánchez ya ha comunicado al Rey Felipe VI que el vicepresidente primero del Gobierno asumirá de forma transitoria la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para dar continuidad a las reformas y centrar los esfuerzos en asistir a los afectados por el accidente ferroviario de Urda y normalizar el servicio de alta velocidad.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha subrayado la "enorme capacidad de gestión, la integridad y el talante" de Cuerpo para desempeñar esta labor. "Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha añadido.

"Sé que vivimos tiempos de mucha polarización, de ruido y de una extraordinaria deshumanización. A algunos les gustaría que todo se rompiera, porque viven del enfrentamiento y del miedo. Pero este Gobierno, como este país, ha salido siempre más fuerte de cada crisis y esta vez lo vamos a volver a hacer, dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social y sigan haciendo a España avanzar", ha recalcado Sánchez.

PUENTE "HA DADO LA CARA"

Durante su intervención, Sánchez ha agradecido y elogiado la trayectoria de Puente, destacando que durante su mandato trabajó "sin descanso" para mejorar la movilidad y afrontró "grandes desafíos" con "dedicación, transparencia e integridad".

Sánchez ha valorado que Puente haya "dado la cara" y explicaciones por el accidente ferroviario de Urda antes de dimitir por "empatía con las víctimas, coherencia y dignidad política".

"Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y que también las merecía, y después ha dado un paso a un lado. Lo ha hecho para demostrar, en primer lugar, a las víctimas, el enorme respeto que la sociedad, y por supuesto su Gobierno, siente por ellas. Y para demostrar que no todos los servidores públicos somos iguales", ha subrayado el presidente.

Además, Sánchez ha afirmado que, con su renuncia, Puente ayuda a que España recupere la confianza, no sólo en su sistema ferroviario, sino también "en la dignidad política". "Ahora nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando", ha agregado.

Puente llegó a Transportes hace tres años, en noviembre de 2023, tomando el relevo a Raquel Sánchez.

Durante su comparecencia de ayer en la Diputación Permanente del Congreso para hablar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha costado la vida a 69 personas, Puente anunció su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre.