El programa 'Mujeres con Raíz' impulsará el talento femenino y la innovación empresarial en el medio rural de Córdoba

Presentación de 'Mujeres con Raíz'. - FUNDECOR

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Palma del Río se ha convertido en el epicentro del proyecto 'Mujeres con Raíz', un programa pionero que impulsará el talento femenino y la innovación empresarial en el medio rural, liderado por Fundecor, que cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa, la cofinanciación de la Diputación de Córdoba, la participación activa del Ayuntamiento de palmeño, el vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba (UCO) y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Según ha indicado la entidad en una nota, este iniciativa, presentada este viernes en el Ayuntamiento de Palma del Río, tiene un impacto significativo en el ámbito rural y se desarrollará hasta julio de 2028 gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa, la cofinanciación de la Diputación de Córdoba y la gestión de Fundecor.

Así el proyecto sitúa a Palma del Río como epicentro de un conjunto de acciones destinadas a impulsar el emprendimiento femenino, mejorar la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables, fortalecer el tejido empresarial y favorecer el arraigo de la población al territorio. 'Mujeres con Raíz' está orientado a un público fundamentalmente formado por jóvenes, emprendedoras, empresarias, mujeres mayores de 65 años, Pymes y personas en situación de especial vulnerabilidad.

Su finalidad es proporcionar herramientas formativas e informativas que contribuyan a frenar la despoblación, fortalecer la cohesión social y crear oportunidades de empleo y desarrollo económico en el entorno rural.

El programa persigue promover la inserción laboral de la población femenina y juvenil, fomentar redes de colaboración entre emprendedoras y empresarias, acompañar a las Pymes en su proceso de digitalización y visibilizar el talento y los logros de las mujeres rurales como clave del desarrollo local.

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha destacado que es una "gran oportunidad" para Palma del Río y todo su entorno comarcal porque "nuestra localidad será el referente de un programa pionero y muy singular, con gran recorrido". Por ello, ha agradecido la elección de esta localidad y su comarca para el desarrollo de "acciones ambiciosas, con objetivos claros en los que ya estamos trabajando desde las distintas delegaciones del Ayuntamiento".

Esteo ha destacado la importancia de la formación y de implementar acciones con colectivos de mujeres y de jóvenes para conseguir oportunidades reales, sobre todo "cuando es más difícil incorporarse al mundo laboral". La alcaldesa ha contemplado igualmente que Palma del Río es el referente, pero ha destacado que son 17 las localidades beneficiarias de acciones de este proyecto en las provincias de Córdoba y de Sevilla.

Por su parte, la directora gerente de Fundecor, María Ángeles Mellado, ha agradecido la elección de este proyecto por parte de la Fundación La Caixa porque "hemos participado en el proceso de selección junto a otras 400 entidades de toda España". Mellado ha resumido las principales líneas de actuación del programa, que cuenta con microcredenciales acreditadas por la UCO para empresarias, talleres para jóvenes estudiantes, para colectivos vulnerables, en especial para mujeres víctimas de violencia de género, y para mujeres mayores de 65 años.

Todo ello contribuirá, según la directora de Fundecor, "a una visión intergeneracional y a la transferencia del conocimiento y de experiencias entre personas de distintas edades". En la misma línea, Mellado ha señalado que se establece un marco formativo muy centrado en la digitalización y en las nuevas tecnologías como un mecanismo efectivo para luchar contra la despoblación.

Entretanto, la delegada en Andalucía de la Fundación La Caixa, Yolanda López, ha destacado que 'Mujeres con Raíz' es un ejemplo de la apuesta por la retención de talento, la formación y la inclusión de las mujeres en el ámbito rural. López ha felicitado el desarrollo de este proyecto y a todas las implicadas porque está enfocado al fomento del arraigo, el fortalecimiento del tejido social y económico y desarrollo personal, profesional y empresarial de las mujeres y de los jóvenes.

La delegada de la fundación ha expresado que "tenemos tres años por delante para ver resultados y comprobar el impacto que tiene la apuesta de La Caixa por estos territorios".

Por su parte, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Rosario Alarcón, ha explicado que "estamos ante un proyecto que es un caballo ganador desde el principio". Alarcón ha manifestado que tiene un contenido dirigido a mujeres del ámbito rural de todas las edades y situaciones, de ahí su valor, según ha expresado. "Tenemos que construir un mundo rural sostenible, con oportunidades y con cohesión social", ha concluido.

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto incluye diversas líneas de actuación. Una de ellas es 'Creando Futuro', un conjunto de sesiones de gamificación dirigidas al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, con el propósito de despertar la vocación emprendedora y fortalecer el arraigo territorial a través del aprendizaje práctico de la mano de Fundecor.

Las actividades avanzarán cada año desde el trabajo en habilidades blandas mediante el juego 'Projects The Soft Skills Game', pasando por la generación de ideas con UCO Social Cards, hasta la simulación empresarial con herramientas como Jefaz@ o Proyecto Chicken.

El programa incluye también 'Impulsa tu negocio', una formación específica destinada a 20 emprendedoras provenientes de las poblaciones englobadas en la zona de actuación, que recibirán microcredenciales acreditadas por la Universidad de Córdoba para mejorar sus competencias en gestión, marketing, digitalización y financiación. Otra de las acciones destacadas es 'Emprendimiento Silver en la Historia', dedicada a mujeres mayores de 65 años que han sido pioneras en el municipio.

MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La mejora de la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad constituye otro pilar del proyecto. Cada año Fundecor impartirá talleres centrados en estrategias de búsqueda de empleo, preparación de entrevistas y elaboración de currículums, con el fin de reforzar su autonomía personal, su seguridad y sus oportunidades laborales tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo.

Asimismo, el proyecto incorpora 'Pásate al mundo digital', un itinerario de digitalización para pymes de menos de cinco trabajadores que combina formación en Inteligencia Artificial (IA) con un concurso de retos empresariales y la implementación real de soluciones tecnológicas. Durante el primer año las empresas participantes recibirán capacitación en IA y habilidades clave, en el segundo año se desarrollará un concurso orientado a detectar necesidades y proponer soluciones innovadoras y en el tercero se implementarán herramientas de IA en tres empresas ganadoras, acompañando su puesta en marcha para garantizar la sostenibilidad de las mejoras introducidas.

Con esta iniciativa, Fundación La Caixa marca en Palma del Río y su comarca el origen de un modelo de desarrollo rural sostenible basado en el talento femenino, la modernización del tejido productivo y la creación de oportunidades en el territorio. 'Mujeres con Raíz' aspira a convertirse en un referente provincial y regional en la promoción del emprendimiento femenino, la cohesión social y la revitalización del medio rural, contando con la participación activa del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO y del IAM.