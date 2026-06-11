El Programa Oficial de Especialidad de Medicina Nuclear redefine el papel del especialista en la era de la teragnosis

Celebración del 42º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. - SEMNIM

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 42º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (Semnim), que se celebra en Córdoba entre el 10 y el 12 de junio, ha abordado la publicación del nuevo Programa Oficial de la Especialidad (POE) de Medicina Nuclear el pasado septiembre, que supuso el mayor cambio normativo en la especialidad en casi 30 años y que redefine el papel del especialista en la era de la teragnosis

Según ha indicado la organización del congreso, así se ha puesto de manifiesto durante la celebración del encuentro, señalando que se trata de "un marco alineado con la realidad clínica y tecnológica actual que, más allá de establecer cómo deben formarse los futuros especialistas, define con claridad qué es hoy un médico nuclear y cuál es su papel dentro de una medicina cada vez más personalizada, molecular y orientada a la precisión, al tiempo que fija las competencias, procedimientos y responsabilidades que definen la práctica de la especialidad en España".

Según ha resumido Diego Becerra, expresidente de la Semnim, durante la mesa redonda 'El fin de una historia interminable', "la Medicina Nuclear para la que se diseñó el programa de 1996 ya no existe", una afirmación que sintetiza el "profundo cambio" experimentado por la disciplina en las últimas décadas.

En el encuentro, además de Becerra, han participado Virginia Pubul, presidenta de la Semnim y jefa de Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Santiago; Alessandra Repetto, tutora de residentes del Hospital Universitario Son Espases, y Laura Blanco, especialista formada en el Hospital Clínico Universitario de Valencia.

La sesión ha abordado las implicaciones de una actualización largamente esperada por la profesión, que llega en un contexto de profunda evolución tecnológica, asistencial y normativa.

El anterior programa oficial de la especialidad fue aprobado en 1996, cuando el PET apenas comenzaba a incorporarse a la práctica clínica en España y conceptos hoy habituales, como la teragnosis o las terapias radiomoleculares personalizadas, no formaban parte del escenario asistencial. Desde entonces, la especialidad ha experimentado una profunda evolución.

La expansión de la imagen molecular, la incorporación de equipos híbridos PET/CT, PET/RM y SPECT/CT el desarrollo de nuevos radiofármacos diagnósticos y terapéuticos y, más recientemente, la renovación tecnológica impulsada por el Plan Inveat han transformado la forma de diagnosticar, tratar y seguir a los pacientes.

Durante años, la práctica clínica avanzó más rápido que la normativa. Las unidades docentes fueron incorporando progresivamente a sus itinerarios formativos las innovaciones que exigía la actividad asistencial diaria, de modo que los servicios ya estaban formando especialistas en técnicas avanzadas antes de que estas competencias quedarán reflejadas en el programa oficial.

En este contexto, Becerra ha destacado que "el nuevo POE viene a cerrar la brecha entre la normativa y la realidad asistencial de la Medicina Nuclear". La actualización no solo revisa los contenidos formativos, sino que redefine las competencias que deben adquirir los especialistas, incorpora nuevas herramientas de evaluación y actualiza los requisitos de acreditación de las unidades docentes, configurando un marco homogéneo para toda la especialidad.

Uno de los mensajes más relevantes de la mesa redonda es que el POE no debe entenderse únicamente como un plan de formación para residentes. Para Virginia Pubul, hay que "dejar de ver el POE solo como un programa formativo: es también el documento oficial que define qué actividades forman parte del núcleo profesional de una especialidad médica".

En este sentido, ha señalado que el programa publicado en el BOE establece qué debe saber hacer un especialista, qué competencias adquiere durante su formación y qué procedimientos forman parte de su práctica profesional. Según ha agregado la presidenta de la Semnim, en caso de controversia sobre competencias, uno de los primeros documentos que se analizan es el programa oficial de la especialidad, lo que otorga al nuevo POE una relevancia que trasciende el ámbito docente.

"El médico nuclear no se limita a interpretar imágenes, sino que participa en todo el proceso clínico: selecciona al paciente, prescribe el radiofármaco, supervisa el tratamiento, evalúa la respuesta y realiza el seguimiento", ha remarcado Pubul.

La actualización también refuerza el papel de la especialidad en ámbitos como la cirugía radioguiada, los procedimientos diagnósticos avanzados y la medicina personalizada basada en biomarcadores moleculares.

MODELO FORMATIVO

La tercera gran transformación introducida por el nuevo POE afecta directamente al modelo formativo. Frente a modelos tradicionales centrados en rotaciones temporales, el nuevo programa apuesta por una formación basada en competencias, actividades concretas y niveles progresivos de autonomía. El documento sustituye el esquema basado en tiempos por un enfoque orientado a objetivos, procedimientos y resultados de aprendizaje.

Esta evolución proporciona un marco común para el desarrollo de los itinerarios formativos y favorece una mayor homogeneidad entre las distintas unidades docentes acreditadas. Además, incorpora herramientas de evaluación continuada que permiten valorar de forma más objetiva la adquisición progresiva de competencias. Desde la perspectiva de los residentes, una de las principales aportaciones del nuevo programa es la claridad en los objetivos formativos.

Laura Blanco, que finalizó su residencia el pasado mes de mayo, ha explicado que buena parte de los contenidos recogidos en el POE ya "formaban parte de la práctica habitual". No obstante, considera que el nuevo documento habría aportado una referencia más precisa: "probablemente no habría cambiado el contenido real de mi formación, pero sí habría definido con mayor claridad las competencias y los objetivos que debía alcanzar como residente".

El programa establece con mayor precisión los resultados de aprendizaje esperados al finalizar la especialidad, contribuyendo a homogeneizar la formación entre centros y a garantizar estándares comunes de calidad.

Además, el nuevo POE refleja también una evolución en la identidad profesional del médico nuclear. Si tradicionalmente la especialidad se asociaba principalmente al diagnóstico por imagen, el nuevo programa reconoce un papel más amplio, con participación activa en el abordaje clínico del paciente y en la toma de decisiones multidisciplinares. Esta evolución resulta especialmente visible en áreas como la oncología, donde la expansión de las terapias metabólicas y la teragnosis está modificando el papel de los especialistas.

En palabras de Blanco, "el médico nuclear ya no puede entenderse sólo como un especialista en imagen. Tiene un papel clínico cada vez más relevante y participa activamente en el manejo multidisciplinar del paciente".