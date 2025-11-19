La programación de 'España en libertad. Cincuenta años' explora "el camino colectivo" para la democracia

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha presentado este miércoles en Granada el programa de actividades organizado en la comunidad autónoma con motivo de la iniciativa estatal 'España en libertad. Cincuenta años', impulsada por el comisionado especial para esta conmemoración y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y respaldada por un comité científico integrado por especialistas de prestigio a fin de "recordar el camino recorrido, reconocer los logros alcanzados de manera colectiva y renovar el compromiso con la convivencia democrática y las libertades que sustentan la sociedad".

Así lo ha señalado Fernández en la rueda de prensa que ha ofrecido junto con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y en la que ha añadido que "esta conmemoración se desarrolla en el marco del cincuentenario del inicio del proceso que permitió a España recuperar la libertad y consolidar la democracia".

De este modo, con motivo de este aniversario, el delegado ha puesto de relieve "la importancia de reconocer el camino colectivo que ha marcado el desarrollo social, cultural y democrático del país". En Andalucía, la Delegación del Gobierno y las ocho subdelegaciones provinciales han diseñado una programación que combina memoria, cultura, reflexión y participación ciudadana.

Se suman a las promovidas por el Comisionado Especial de 'España en libertad. Cincuenta años', resultando alrededor de 50 actividades entre noviembre y diciembre distribuidas por toda la comunidad, en colaboración con instituciones académicas, culturales y formativas, según ha detallado la Delegación del Gobierno en una nota tras la presentación informativa.

En esta línea, el delegado del Gobierno en Andalucía ha explicado que el programa persigue acercar a la ciudadanía andaluza los contenidos de esta iniciativa, así como "abrir espacios de reflexión sobre el recorrido democrático; reconocer el papel de la cultura, la creación artística, la universidad, el profesorado y la sociedad civil; e impulsar propuestas divulgativas e intergeneracionales que fomenten el diálogo entre generaciones".

El representante del Ejecutivo en Granada ha detallado las actividades impulsadas por la Subdelegación, que se suman a las organizadas por el comisionado y superan la quincena de iniciativas en la provincia. Montilla ha subrayado la relevancia de esta conmemoración y ha afirmado que "celebrar 50 años de libertad es reconocer el camino recorrido por toda la sociedad española desde la recuperación de la democracia. Es un homenaje a quienes hicieron posible el cambio y un recordatorio del compromiso que debemos mantener con los valores constitucionales".

Entre los actos previstos destaca la celebración, el 20 de noviembre, de las Jornadas 'Memoria, democracia y educación', que reunirán a especialistas, docentes y jóvenes para reflexionar sobre el valor del sistema democrático y la importancia de la educación en la defensa de los derechos fundamentales.

En el programa se incluye la conferencia de Pura Sánchez, 'Mujeres y franquismo: control, represión y resistencias', que abrirá el debate sobre el papel de las mujeres durante la dictadura. Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda sobre proyectos de memoria democrática en centros educativos con la participación del IES Nazarí (Salobreña), IPEP Juan Latino y el IES Laurel de la Reina, donde docentes compartirán experiencias de trabajo en el aula.

La jornada continuará con la presentación de una experiencia investigadora del Aula Permanente de la UGR, a cargo del grupo Por una Senda Clara, con la intervención de su director Juan Antonio Maldonado y del coordinador Manuel Zafra. A ello se sumará la actuación musical de Iván Centenillo y la visita guiada a la exposición 'Mujeres represaliadas. De ciudadanas a sometidas', en el Espacio V Centenario

Como actividad complementaria, el 21 de noviembre el Cine Club Universitario proyectará 'Queridísimos verdugos' (España, 1970) dentro del ciclo 'Cincuenta años en libertad: cine prohibido, cine censurado'. A lo largo de los días 26 y 27 de noviembre, la Subdelegación del Gobierno en Granada acogerá el Festival Cultural 'España en libertad', un conjunto de propuestas abiertas y participativas que incluyen debates estudiantiles, vídeo-podcast en directo sobre nuevas formas de comunicación, artes escénicas y actuaciones musicales como los conciertos de Carmencita Calavera y Quini Almendros & Ihmaele.

El programa se extiende además a diferentes municipios de la provincia con las fiestas de la democracia en Purullena, Huétor Tájar y Salobreña, que tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de diciembre respectivamente, todas ellas a las 19,00 horas y en espacios culturales municipales.

La programación concluirá el 5 de diciembre con el acto 'La Constitución de las y los jóvenes', dirigido a promover un acercamiento participativo a la Carta Magna entre la juventud. En esta ocasión se entregarán los tradicionales reconocimientos de la Subdelegación con motivo de la conmemoración de la Constitución de 1978 a personas jóvenes que han destacado en diversos ámbitos como el cultural, deportivo, científico o social.

Además, se celebrará un coloquio entre dos creadoras de contenido de la provincia que hablarán sobre temas como la libertad de expresión y su relación con las redes sociales, la igualdad y el discurso público o la responsabilidad social de quienes se expresan en redes, ha concluido la Delegación del Gobierno en una nota.