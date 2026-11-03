La programación de otoño del Festival de Música en Segura (Jaén) propone seis conciertos del 6 al 8 de noviembre

Presentación de la programación de otoño del Festival de Música en Segura. - JUAN ANTONIO PARTAL

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de otoño del XIII Festival de Música en Segura ofrecerá del 6 al 8 de noviembre seis propuestas de "grandes referente internacionales, nuevas sonoridades y creación contemporánea" en los municipios jiennenses de Segura de la Sierra y Orcera.

Pacho Flores, Anna Fedorova, Manuel Ruiz e Íliber Ensemble, Quieter than Silence y la compañía de Julio Ruiz protagonizan un programa que incorpora como principal novedad 'Atarjea', creación de teatro musical concebida para Segura de la Sierra. Además, habrá una excursión por la Sierra de Segura.

La actividad continuará los días 1 y 2 de diciembre con cinco actuaciones educativas y sociales: cuatro conciertos escolares de 'Pedro y el lobo', de Prokófiev, y una actuación para las personas mayores de la Residencia de Orcera.

"Las entradas están casi agotadas, ya que llevamos un 89 por ciento del aforo vendido. En mayo tuvimos 7.000 personas y ahora esperamos alcanzar los 2.500 espectadores entre noviembre y diciembre (habrá varios conciertos escolares). Cada vez viene más gente de puntos alejados de España. Es lo más importante del festival: que funciona gracias a ese motor que es el público, que acompaña a cada una de las propuestas artísticas", ha destacado su director, Daniel Broncano.

Así lo ha indicado este martes en la iglesia de Santa Catalina Mártir del antiguo Convento de Santo Domingo, en Jaén, que ha acogido la presentación de esta próxima cita otoñal, que se celebra desde 2019 para ampliar la propuesta de primavera, con "un formato más íntimo y cercano en los singulares escenarios históricos y naturales de la Sierra de Segura".

Junto a Broncano, han participado en el acto el alcalde de Segura de la Sierra, José Manuel Martínez; la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra; el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, José Ayala, y el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas.

Parra ha reconocido la calidad artística "y que contrasta con el tamaño de los municipios que lo acogen". "Estamos ante el festival más importante de la España rural, donde se conectan distintos lenguajes artísticos, con propuestas que se desarrollan en unos parajes que sorprenden por su belleza", ha señalado.

En este sentido, ha aludido a los "pinos centenarios" de Segura, al "soberbio castillo que desafía a la sierra", a "los pueblos y poblados llenos de edificios históricos, aldeas donde la historia se ha detenido" o al "agua que es protagonista y también testigo de excepción de lo que fue provincia marítima".

De ahí que la vicepresidenta primera de la Diputación haya aplaudido "la apuesta valiente y novedosa de un grupo de entusiastas, apasionados por la música, que han situado a Música en Segura en el mapa internacional de la cultura". "Un festival capaz de movilizar a visitantes nacionales, pero también extranjeros, dispuestos a vivir una experiencia musical única", ha subrayado.

En esta línea se ha pronunciado también el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, quien ha apuntado que el festival "trasciende más allá de la música". "Focalizando la experiencia en el disfrute del público, en la emoción de la música en directo en localizaciones singulares en pleno Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas", ha comentado Ayala.

Por su parte, el alcalde de Segura de la Sierra ha mostrado su entusiasmo con esta edición de otoño de Música en Segura y, en concreto, con la propuesta de 'Atarjea'. "Recorre espacios en los que nunca antes se había hecho nada, como la Fuente Imperial de Carlos V y los lavaderos de Góntar", ha señalado Martínez.

El gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, de su lado, ha resaltado "la dimensión social y educativa de los conciertos de los días 1 y 2 de diciembre", una línea de trabajo que esta entidad "apoya especialmente".

PROPUESTAS

El programa de otoño del Festival de Música en Segura comenzará el 6 de noviembre en la iglesia de los Jesuitas, de Segura de la Sierra, con 'Héroe desvelado', del contratenor Manuel Ruiz y el Íliber Ensemble y la actuación de Quieter than Silence, con Mehdi Aminian & Mohamad Zatari.

En la jornada del sábado, será el turno para Anna Fedorova y para Pacho Flores & Jesús 'Pingüino' González, ambos conciertos también en la iglesia de los Jesuitas, que ya tienen las entradas agotadas. Por último, el 8 de noviembre, el festival se desplazará al Teatro de Orcera para acoger 'La familia', una propuesta de danza flamenca y española creada por Julio Ruiz.

Junto a estos conciertos, se ofrecerá, durante todo el fin de semana y en distintos horarios, 'Atarjea'. Una propuesta musical concebida específicamente para Segura de la Sierra, que trae melodías de tradición oral a un recorrido sonoro que invita al público a seguir los caminos que se han creado para traer el agua desde la montaña hasta el pueblo.

Además, el sábado por la mañana está programada una excursión por el monte Peñalta de la Fuente de San Miguel en Benatae para disfrutar del paisaje de la Sierra de Segura.

Por otra parte, los días 1 y 2 de diciembre, están previstos los referidos conciertos escolares en el Teatro de Orcera y en el Teatro Regio de Beas de Segura, con el cuento musical 'Pedro y el lobo', de Sergei Prokofiev.