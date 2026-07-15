Un programada de Fundación 'la Caixa' promueve actividades para evitar la soledad de los mayores en Granada

Actividad del programa 'Siempre acompañados' en Granada. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa', el Ayuntamiento de Granada y Fundación Albihar han dado a conocer las actividades impulsadas para las personas mayores de 60 años este verano en el marco del programa 'Siempre Acompañados' en Granada.

Durante la época estival, muchas personas mayores se ven expuestas a situaciones de soledad, puesto que las ciudades se vacían, los amigos y familiares se van, las actividades disminuyen y muchos servicios, equipamientos y centros de proximidad cuelgan el cartel de cerrado por vacaciones.

El objetivo es dar respuesta a las demandas y necesidades en los meses de verano de las personas mayores de 60 años que forman parte de la comunidad, afectados especialmente por el calor, a través de una propuesta colectiva y compartida.

El programa 'Siempre Acompañados' impulsa la programación de verano, junto con las entidades y agentes sociales del territorio.

Estas actuaciones, que ponen el énfasis en el aspecto relacional, se centran en fortalecer un mayor sentimiento de comunidad, posibilitar que las personas se sientan agentes activos de sus territorios y favorecer el compromiso tanto con el cuidado personal como con en el cuidado de los demás.

Las actividades programadas se sitúan dentro los ámbitos de cuidado y bienestar personal, encuentros y vínculos, expresión y creatividad, intergeneracionalidad, talleres y encuentros grupales.

El programa se lleva a cabo en los distritos Ronda, Beiro y Zaidín, y actualmente está atendiendo a 195 personas. Todo ello, de la mano de un equipo técnico de Fundación Albihar, más de 40 agentes locales y personas voluntarias, mediante una metodología innovadora y en constante evolución con la comunidad y las administraciones.

Entre las actividades, destacan los espacios de encuentro en el Centro de Salud Gran Capitán, que se llevarán a cabo todos los lunes; talleres de emociones y empoderamiento en los Centros de Participación Activa de la Junta de Andalucía; actividades intergeneracionales, paseos saludables, sesiones de ejercicio físico e higiene postural al aire libre y diversos talleres para reducir la brecha digital, entre otras iniciativas.

La misión del programa Siempre Acompañados es empoderar a las personas mayores en situación de soledad poniéndolas en el centro, como sujetos activos de su proceso de envejecimiento, y acompañándolas en la búsqueda de una vida plena mediante el fomento de sus relaciones de bienestar y apoyo.

Asimismo, el programa busca la implicación de la ciudadanía y el entorno comunitario para construir alianzas. Todo ello con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y minimizar las situaciones de soledad de las personas mayores.

En la actualidad, el programa está presente en 13 territorios de España: Málaga, Jerez, Murcia, Pamplona, Granada, Palma de Mallorca, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet y Lleida.