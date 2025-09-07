Los programas de Canal Sur 'Andalucía Directo' y 'Atrápame si puedes', premiados en el Festival de Televisión de Vitoria

Los programas de Canal Sur 'Andalucía Directo' y 'Atrápame si puedes', premiados en el FesTVal de Vitoria. - RTVA

VITORIA/SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) ha sido por primera vez este año escenario de la puesta de largo de la primera edición del Premio FesTVal-Forta (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), que este año ha distinguido a los programas 'Andalucía Directo' y 'Atrápame si puedes', de Canal Sur Televisión.

Tanto el programa de la televisión pública de Andalucía presentado por Modesto Barragán y Paz Santana --'Andalucía Directo'--, como el conducido por Manolo Sarria --'Atrápame si puedes'-- han sido galardonados por ser "referentes de entre todas las televisiones autonómicas, demostrando cercanía, entretenimiento y servicio público", según han destacado desde la RTVA en un comunicado.

'Andalucía Directo' es el programa informativo de reporterismo decano de la televisión andaluza. El 5 de enero de 1998 iniciaba la andadura de este programa cuya "principal premisa" es la actualidad, desde la que se tratan "temas de interés humano, social o sucesos; además de curiosidades, gastronomía o cultura", explican desde la RTVA.

El espacio está dirigido y presentado por Modesto Barragán, que alterna la conducción del programa con Paz Santana. A las puertas del programa número 7.000, es el único de su formato que se ha emitido ininterrumpidamente desde su fundación hace 26 años.

Para la RTVA, 'Andalucía Directo' es "todo un ejemplo de cercanía y de compromiso con Andalucía y nunca sale de Andalucía", además de "un espacio vertebrador" de esta comunidad autónoma que cada tarde se hace presente "en todas las provincias andaluzas".

Por su parte, 'Atrápame si puedes', que, en Canal Sur Televisión, presenta Manolo Sarria y que, además de en la autonómica andaluza, se emite en ETB2, Aragón TV, TVG, TV3, CMMedia, IB3, TVC, À Punt, Telemadrid y Canal Extremadura, es un programa "fresco y dinámico destinado a un público familiar y en el que, además de dar posibilidad a los concursantes de ganar importantes premios, el humor es el protagonista".

Se trata del concurso autonómico con más versiones, que mayores premios económicos ha entregado y que más audiencia aporta a todas y cada una de las cadenas que lo emiten, destacan desde la RTVA.

'Andalucía Directo' se emite en Canal Sur Televisión de lunes a viernes, de 18,00 a 19,50 horas, mientras que 'Atrápame si puedes' se puede ver en el 'access al prime time', de 21,45 a 22,45 horas. Ambos programas cuentan con una "amplia y fiel audiencia dentro del territorio andaluz".

Los primeros Premios FesTVal Forta se han entregado este pasado sábado, 6 de septiembre, en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, en una gala de entrega a la que han asistido el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juande Mellado, y el director de Innovación, Negocio y Comunicación de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan Vargas, mientras que Modesto Barragán, Paz Santana y Manolo Sarria han sido los encargados de recoger los galardones concedidos a dichos programas de la televisión pública andaluza.