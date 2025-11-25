Promueven una cena solidaria para contribuir al estudio de la Universidad de Granada del síndrome de Mitchell

Investigadores de la Universidad de Granada contra la enfermedad rara derivada del síndrome de Mitchell - UGR

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una cena solidaria ayudará a la investigación que lleva adelante la Universidad de Granada (UGR) sobre el síndrome de Mitchell, una enfermedad muy rara de la que apenas se conocen 30 casos en todo el mundo, uno de ellos la de un pequeño granadino cuya causa se visibilizará en esta cita.

Será el 11 de diciembre, a las 20,30 horas, en el restaurante La Posada Gran Parque de Granada, según ha informado en una nota de prensa este martes la UGR, que ha detallado que el plazo de inscripción y reserva ya está abierto.

Bajo la organización del Festival Play Granada y a beneficio de la línea de investigación en peroxisomas y homeostasis metabólica de la UGR, busca visibilizar la causa de 'SuperDani'. La del síndrome de Mitchell es una enfermedad catalogada como ultrarrara, ya que apenas se conocen 30 casos en todo el mundo.

Hijo del ex entrenador ayudante del Covirán Granada Alberto Zamo Fernández y de Andrea de Prado, también entrenadora de baloncesto con pasado en el Club Agustinos, el niño nació el pasado mes de febrero y pronto fue diagnosticado con esta grave enfermedad. La patología se debe a la mutación del gen ACOX-1, que afecta a la metabolización de los ácidos grasos a nivel celular, provocando un proceso de desmielinización y los consiguientes fallos en el organismo.

La situación del pequeño saltó a la luz pública en la primera jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, cuando Zamo recibió un homenaje del Covirán Granada en el centro del Palacio de los Deportes y comenzó a visibilizar la causa a través de unas camisetas con las que el equipo rojinegro llevó a cabo el calentamiento de su partido ante el Joventut de Badalona.

En aras de dar visibilidad a la situación de 'SuperDani' y de comenzar a recaudar fondos para que la citada línea de investigación de la UGR pueda comenzar a estudiar a fondo el síndrome de Mitchell, se organiza esta cena solidaria con la que, al precio de 45 euros, se puede colaborar con la causa.

La velada, reservada para 75 personas (máxima capacidad de La Posada Gran Parque), contará con caras conocidas del deporte granadino y una subasta de material deportivo que aumentará la cantidad recaudada. Además, para aquellas personas que no puedan acudir, pero deseen colaborar, se ha lanzado una 'mesa cero' en la que cada persona interesada podrá donar libremente la cantidad que se desee.