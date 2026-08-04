Protésicos y ortopedistas alertan del riesgo de pacientes andaluces "de segunda" por reutilizar productos ortoprotésicos

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop) y la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía (Asoan) han expresado su preocupación ante el programa piloto de reutilización de sillas de ruedas y otros productos ortoprotésicos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está desarrollando en varios hospitales de Andalucía.

Ante eso, Fedop y Asoan no cuestionan avanzar hacia un sistema sanitario más sostenible; lo que rechazan es "que se haga a costa de una prestación ortoprotésica con menores garantías para determinados pacientes", tal y como han señalado en una nota de prensa. Ambas organizaciones entienden que los pacientes andaluces "no pueden ser tratados como pacientes de segunda", y consideran que la calidad de la prestación no debe quedar condicionada por el uso de productos nuevos o reutilizados si ello supone reducir su seguridad o las garantías sobre el mismo.

En este sentido, Fedop y Asoan han señalado que la reutilización de un producto ortoprotésico exige garantizar que ha sido correctamente revisado, que se encuentra en condiciones adecuadas de uso y que responde a las necesidades del nuevo usuario.

"También debe existir una trazabilidad completa que permita conocer el historial del producto y determinar quién responde de su estado y adecuación", ha subrayado el citado comunicado.

Del mismo modo, las federaciones consideran "fundamental" que cualquier iniciativa de reutilización se diseñe en diálogo con las asociaciones más representativas del sector y cuente con profesionales especializados para realizar la valoración, revisión y ajuste de los productos a cada paciente.

"Una silla de ruedas no es simplemente un producto que se entrega: su correcta adaptación a las características y necesidades de cada usuario forma parte esencial de la prestación", han aseverado.

Por ello, las organizaciones del sector consideran "especialmente preocupante" que este modelo se esté desarrollando sin un marco específico que establezca con claridad el circuito de recogida, revisión, reacondicionamiento y nueva dispensación de estos productos, así como las responsabilidades de los distintos agentes que intervienen.

De esta manera, Fedop y Asoan han reclamado al SAS "transparencia sobre el programa piloto, sus procedimientos y contratos". Asimismo, consideran imprescindible la participación efectiva de la Comisión Central de Ortoprotésica y del sector profesional en cualquier cambio que afecte al modelo de prestación.

En conclusión, "la sostenibilidad del sistema sanitario es un objetivo compartido, pero ahorrar recursos no puede significar ahorrar en garantías". "Un paciente que necesita una silla de ruedas tiene derecho a un producto seguro, adecuado y trazable, independientemente de dónde viva o del modelo de gestión que se aplique", han concluido.