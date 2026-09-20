La provincia de Granada registra 2.079 defunciones en el cuarto trimestre de 2025, un 5% más que el año anterior

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GRANADA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada registró en el último trimestre de 2025 un total de 2.079 defunciones de personas residentes en los diferentes municipios granadinos, lo que supone un aumento del 5% que en el mismo periodo de 2024, cuando murieron un total de 1.977 personas.

Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Europa Press, la mayor parte de las defunciones, 607, se produjeron por enfermedades del sistema circulatorio. La segunda causa de muerte de los granadinos tiene su origen en algún tipo de tumor.

Se da la circunstancia de que estas dos causas de muerte también son las mayoritarias a nivel andaluz, puesto que fueron 5.122 los andaluces fallecidos por algún tumor, mientras que 4.748 personas de Andalucía murieron a causa de alguna enfermedad del sistema circulatorio.

Asimismo, en el último trimestre de 2025 en Andalucía ocurrieron 18.893 defunciones, un 2,7% más que en el mismo trimestre del año anterior. Las defunciones de hombres aumentaron un 3,0% y las de mujeres lo hicieron en un 2,4%.

Con respecto a las muertes por tumor, el que causó un mayor número de decesos en Granada fue el de traquea, de los bronquios y del pulmón, con 92 casos; seguido del de colon y páncreas. Por otra parte, 150 personas fallecieron por infarto agudo de miocardio; 121 lo hicieron por enfermedades del corazón y 114 por enfermedades cerebrovasculares.

Además, 64 granadinos perecieron por enfermedades relacionadas con Alzheimer y 83 por trastornos mentales derivados de daños en el cerebro.

Los suicidios y lesiones autoinflingidas causaron 18 decesos, las caídas accidentales con resultado de muerte fueron 26; los ahogamientos, sumersión y sofocaciones accidentales provocaron por su parte 12 muertes.

Los fallecimientos se dieron prácticamente en igual proporción en hombres que en mujeres, y es que en este periodo se registraron 1.064 decesos en varones y 1.015 entre mujeres.