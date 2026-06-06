La provincia de Jaén registra en abril casi 73.000 viajeros, un 1,11 por ciento más que el año anterior

Archivo - Un grupo de turistas ante la Catedral de Baeza. - CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR

JAÉN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén registró el pasado abril 72.929 viajeros, lo que supone un 1,11 por ciento más con respecto al mismo mes de 2025. Un incremento similar al de las pernoctaciones (+1,24) hasta contabilizarse 145.745.

Este comportamiento contribuye a consolidar "la recuperación de la actividad turística" en los primeros cuatro meses de 2026, cuando hubo 212.390 viajeros alojados en la provincia (2,99 por ciento más que en el mismo periodo de 2025). Además, fueron 399.007 las pernoctaciones, con aumento del 3,90 por ciento, según el informe mensual del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Provincia de Jaén, consultado por Europa Press.

Este análisis, elaborado por la Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén, señala que la evolución del sector en abril "confirma el papel de los apartamentos turísticos y los alojamientos de turismo rural como principales impulsores del crecimiento provincial".

Los alojamientos rurales registraron el mejor comportamiento, con subidas del 45 por ciento en viajeros (4.024) y pernoctaciones (10.126). Los campings también mantuvieron una evolución positiva, con 5.411 viajeros y 12.971 pernoctaciones, lo que implica aumentos del 18,69 y el 29,77, respectivamente.

Por el contrario, los establecimientos hoteleros, que siguen concentrando la mayor parte de la demanda turística en la provincia, muestran descensos del 1,38 y el 3,65 por ciento, con 57.318 viajeros y 107.270 pernoctaciones. En los apartamentos turísticos fueron 6.176 viajeros y 15.378 noches, con bajadas del 7,67 y el 1,78 por ciento.

El ligero crecimiento turístico registrado en la provincia en abril estuvo sustentado principalmente por la demanda nacional. Los residentes en España se incrementaron un 1,27 por ciento, alcanzando los 63.787 turistas, mientras que sus pernoctaciones aumentaron un 1,52 por ciento hasta 129.610.

La demanda internacional permaneció prácticamente estable, con reducción del 0,04 y el 0,96 por ciento en viajeros (9.142) y pernoctaciones (16.135).

Con respecto a la ocupación en establecimientos hoteleros, el informe recoge una "ligera contracción" en abril con bajadas interanuales del 1,38 y del -3,65 por ciento en viajeros (57.318) y pernoctaciones (107.270).

El comportamiento de la demanda nacional es el principal factor que lo explica: Los viajeros residentes en España disminuyeron un 2,63 por ciento hasta 49.439 y sus pernoctaciones, un 4,28 por ciento, con 94.109. En contraste, el turismo internacional registró incrementos del 7,27 y el 1,11 por ciento, con 7.879 viajeros y 13.161 pernoctaciones.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

El estudio mensual del SIT aborda, igualmente, los indicadores de rentabilidad del sector hotelero. La tarifa media diaria (ADR) en los establecimientos hoteleros de la provincia de Jaén aumentó en abril un 5,53 por ciento, pasando de 69,98 a 73,85 euros, "lo que refleja una mejora moderada de la capacidad de ingreso medio por habitación ocupada".

De su lado, el RevPAR (por sus siglas en inglés), indicador que combina ocupación e ingresos medios por habitación disponible, descendió en la provincia de Jaén en un 7,47 por ciento y se situó en 32,33 euros. Algo que refleja "una reducción de la rentabilidad hotelera respecto a abril de 2025, pese al aumento registrado en el ADR provincial".

Por otra parte, el informe examina el alojamiento en plataformas de economía colaborativa en los cinco municipios que presentan más actividad en este ámbito. La ciudad de Jaén (187), Cazorla (151) y Úbeda (115) fueron los destinos con mayor oferta disponible de casas completas, seguidos de La Iruela (108) y Baeza (52).

En cuanto al grado de ocupación, el SIT precisa que debe analizarse junto a las variaciones de oferta, "debido al dinamismo que presenta" este segmento. En abril, el grado de ocupación de las casas completas bajó en la mayoría de estos mercados, siendo especialmente destacable La Iruela (-25,58 por ciento). Le siguen Baeza (-17,58), Jaén capital (-14,75) y Cazorla (-13,04). Úbeda constituye la excepción, con aumento interanual en la ocupación del 1,89 por ciento.