La provincia de Jaén se vuelca con la final del Mundial con pantallas y autorizaciones excepcionales a la hostelería

Aficionados en el Hyundai Fan Park durante la semifinal entre España y Francia - HYUNDAI FAN PARK

JAÉN 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén ha apostado por un amplio dispositivo de ocio y convivencia para que la ciudadanía pueda seguir este domingo la final del Mundial de fútbol que disputará la Selección Española.

Para ello, se habilitarán pantallas de gran formato en espacios públicos y, en el caso de la capital jiennense, se ha autorizado de forma excepcional a los establecimientos de hostelería a instalar televisores en sus terrazas.

En Jaén capital, el alcalde, Julio Millán, ha firmado un bando por el que se autoriza, con carácter excepcional y exclusivamente durante la jornada del domingo, que los establecimientos de hostelería instalen aparatos de televisión o pantallas en el exterior y terrazas para la retransmisión en directo del encuentro.

Según ha informado el Consistorio, la medida busca respaldar la actividad económica del sector hostelero y facilitar que los vecinos sigan el partido en espacios de convivencia. Los establecimientos que se acojan a esta disposición deberán garantizar en todo momento las condiciones de seguridad, accesibilidad y convivencia ciudadana, evitando riesgos para las personas o dificultades en el tránsito de la vía pública.

De forma paralela, la capital jiennense volverá a contar con el 'Hyundai Fan Park', ubicado en la calle Catalina Mir Real, tras el éxito de la semifinal entre España y Francia, que congregó a más de 7.000 personas.

De cara a la final, la organización --que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jaén y del Patronato de Cultura, Turismo y Fiestas-- reforzará la infraestructura con una pantalla de mayores dimensiones, más puntos de barra, una oferta gastronómica ampliada y más servicios. El recinto abrirá a las 19,00 horas y ofrecerá actuaciones en directo, animación, invitados sorpresa y actividades previas.

De cara a la seguridad, Policía Local y Policía Nacional se han coordinado para reforzar su presencia en las zonas donde se espera una mayor afluencia de abonados en la capital jiennense, como son el centro y el Bulevar.

Por su parte, otros ayuntamientos han optado por instalar pantallas de gran formato. En el caso de Úbeda, el Consistorio instalará una pantalla de cinco metros de ancho por tres de alto en la Plaza de Toros para que los vecinos puedan seguir el partido de forma colectiva.

El concejal de Festejos, Jerónimo García, ha explicado que el Consistorio optó por no organizar retransmisiones durante el resto del campeonato para "no perjudicar la actividad de los establecimientos hosteleros", que han sido los principales puntos de encuentro. No obstante, ha señalado que la clasificación para la final es un "acontecimiento extraordinario" que justifica esta medida.

Las puertas de la Plaza de Toros de Úbeda abrirán entre las 19,30 y las 20,00 horas. El espacio contará con un sistema de sonido, servicio de animación previa y un servicio de barra cuya gestión correrá a cargo de una asociación sin ánimo de lucro de carácter social.

El Ayuntamiento de Linares también ha optado por instalar una pantalla gigante en el Paseo de Linarejos, mientras que Andújar contará con una pantalla de grandes dimensiones en la Plaza de España. Martos lo hará en el auditorio municipal y Alcalá la Real, en el patio del Colegio Alonso Alcalá.