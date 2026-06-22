El proyecto Abriil, BloomIA e Yvents, ganadores de la V edición del programa de emprendimiento femenino Wow.Up de Cesur. - CESUR

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Abriil, de la sevillana Marianna Mendoza, ha ganado la quinta edición del programa-concurso de emprendimiento femenino Wow.up, organizado por la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur. El segundo puesto ha sido para BloomIA, de la sevillana Ana Julia Silva, un proyecto del sector tecnológico. Y, el tercero ha sido para Yvents, de Mª Ángeles Carrera y Helena Carrasco (Sevilla/Huelva), un proyecto del sector servicios.

Según ha informado Cesur en una nota, los tres proyectos ganadores han recibido una dotación económica y la posibilidad de incorporarse a una incubadora de empresas. En cuanto al jurado de esta edición, ha estado compuesto por expertos del ámbito empresarial, académico e institucional, consolidando a Wow.up como un "referente en el impulso del emprendimiento femenino en el sur de España".

En este sentido, Abriil es una marca española del sector textil que desarrolla prendas íntimas femeninas con tecnología Regenactiv, un tejido patentado con propiedades antimicrobianas y regenerativas. La compañía traslada esta tecnología al uso diario, ofreciendo una solución continua para el cuidado íntimo femenino en situaciones como infecciones recurrentes --como la candidiasis--, el postparto o la recuperación postquirúrgica en casos que requieran cicatrización, además de abordar otras patologías.

Su objetivo es convertirse en un proveedor mundial de prendas íntimas diseñadas para la mujer, "con impacto en el sector médico y una clara vocación de apoyo a quienes más lo necesitan".

En relación al segundo premio, BloomIA, es una plataforma que automatiza la planificación de trabajos mediante inteligencia artificial conversacional a través de WhatsApp para autónomos del sector instalación. "Cada año, cada autónomo del sector instalación pierde hasta 8.000 euros en horas de papeleo no facturadas".

De este modo, el profesional envía un audio describiendo el trabajo y, en menos de un minuto, recibe un PDF profesional listo para enviar al cliente con presupuesto, factura y formato Verifactu-compliant.

Por su parte, el tercer premio ha sido para Yvents, de Mª Ángeles Carrera y Helena Carrasco (Sevilla/Huelva), un proyecto del sector servicios. Yvents es el primer ecosistema digital de eventos en formato marketplace B2B2C que elimina la fragmentación del sector y conecta a todos los actores del mercado en un único entorno. La plataforma permite filtrar proveedores por ubicación, disponibilidad y presupuesto, gestionar reservas, realizar pagos e incluso contratar seguros de eventos de una forma "ágil, intuitiva y centralizada".

En este contexto nace Helma, la inteligencia artificial de Yvents, que analiza las necesidades del usuario y propone los mejores proveedores disponibles en función de la ubicación, disponibilidad, estilo y presupuesto, con el objetivo de transformar la forma en la que se organizan eventos.

Por último, la quinta edición del programa ha contado con el apoyo de Grupo Fonsán, Petaca Chico, Deloitte e Instituto Español como patrocinadores, además de la colaboración de múltiples entidades del ecosistema empresarial y académico.