Proyecto Candela ha celebrado su décimo aniversario con una eucaristía presidida por el vicario de Caridad y delegado de Cáritas, Juan Raya - CÁRITAS

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Jaén ha acompañado a más de 2.500 mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata de seres humanos a lo largo de la última década a través de su iniciativa especializada, el Proyecto Candela.

Este programa es un recurso de apoyo y acompañamiento integral para mujeres que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y exclusión social derivadas de la explotación sexual y la trata. Su objetivo es ofrecer herramientas y recursos que faciliten procesos de recuperación personal y de autonomía para las mujeres atendidas.

Así lo ha indicado la responsable del Programa de Mujer de Cáritas Diocesana de Jaén, Anabel Molina, con motivo de la celebración del décimo aniversario de esta iniciativa. Según ha explicado, el proyecto contempla "una labor continuada de acercamiento, detección y acompañamiento integral a mujeres en contextos de prostitución, explotación y posibles situaciones de trata con fines de explotación sexual en la provincia".

El contacto directo con las mujeres se inició en el año 2017, ofreciendo acompañamiento psicológico, jurídico, sanitario y laboral-formación. Las intervenciones con esta población en exclusión social se realizan fundamentalmente mediante visitas periódicas a clubes y pisos, además de contactos telefónicos que permiten mantener el vínculo con las mujeres y facilitar el acceso a las distintas atenciones que se ofrecen desde Proyecto Candela.

Tal y como se ha constatado a lo largo de este tiempo, el voluntariado y las trabajadoras de esta iniciativa de Cáritas se enfrentan a una realidad marcada por la dispersión territorial, la movilidad y las dificultades de acceso a los recursos sociales y de protección.

"En la provincia no se ha detectado prostitución de calle en este tiempo, concentrándose principalmente en clubes y pisos", ha señalado Anabel Molina, que ha puesto el acento en el "carácter itinerante" de los pisos "donde los cambios frecuentes de ubicación y las estancias breves en una misma localidad dificultan la localización de las mujeres y, en ocasiones, la continuidad de los procesos de acompañamiento".

Casi la totalidad de las mujeres contactadas proviene de otros países, principalmente de América Latina. "La presencia de mujeres procedentes de países del este de Europa y de África, que fue más habitual en los primeros años del proyecto, es actualmente menos frecuente en la provincia", ha apuntado Molina.

Desde su puesta en marcha, el proyecto también se ha convenrtido en un recurso de referencia para las mujeres y para los profesionales y entidades que trabajan en este ámbito.

De igual modo, desde Proyecto Candela se hace hincapié en que la experiencia acumulada evidencia que no basta con detectar y atender situaciones de vulnerabilidad, sino que "es necesario ofrecer alternativas reales que permitan desarrollar procesos de recuperación, formación, inserción sociolaboral y autonomía personal".

En esta línea, Cáritas Diocesana de Jaén prevé poner en marcha, el próximo mes de enero, un nuevo recurso residencial que incorporará una plaza específica para mujeres acompañadas desde Proyecto Candela que deseen abandonar el ejercicio de la prostitución y que, por sus circunstancias personales y perfil, no puedan acceder a otros recursos especializados.