El proyecto 'Escuchando el silencio' radiografía la soledad no deseada en personas mayores de la provincia de Jaén

Las investigadoras María Auxiliadora Robles, Nieves Valencia y María Eva Martín. - UJA

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad de Jaén (UJA) desarrolla el proyecto científico 'Escuchando el silencio: soledad no deseada en adultos mayores a través de un análisis de riesgos y factores protectores en la provincia de Jaén'.

La iniciativa busca analizar esta "problemática silenciosa" que, en un contexto marcado por el progresivo envejecimiento demográfico de la población, se ha situado como uno de los grandes retos de salud pública y bienestar social en la actualidad.

Así, el proyecto --enmarcado en la convocatoria de subvenciones en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas del Instituto de Estudios Giennenses y financiada por la Diputación-- tiene como objetivo evaluar la prevalencia de este fenómeno en personas mayores de 60 años en Jaén, para combatir el aislamiento emocional y mejorar la calidad de vida de este colectivo.

Los datos aportados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan un escenario contundente en el plano demográfico, constatando que la provincia de Jaén tiene 70.607 hogares en los que vive una sola persona, una realidad que se agrava de manera notable cuando afecta a la población de edad avanzada.

La comunidad científica advierte con insistencia que el aislamiento social y, en especial, la soledad emocional (ligada estrechamente a la ausencia de relaciones próximas y de confianza) conllevan "severas repercusiones físicas y mentales", según ha informado este lunes la UJA.

Este problema de salud se asocia de forma directa con un peor estado de salud general, cuadros de depresión, alteraciones crónicas del sueño, una menor satisfacción vital e incluso ideación suicida.

Debido a la gravedad de este impacto transversal, el proyecto de la UJA se alinea plenamente con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, incidiendo con fuerza en la salud y bienestar (ODS 3), la reducción de las desigualdades y el impulso de ciudades y comunidades sostenibles.

Para garantizar el éxito y la viabilidad del estudio sobre el terreno, las investigadoras de la Universidad de Jaén María Auxiliadora Robles, Nieves Valencia y María Eva Martín han articulado "una sólida red de colaboración con las administraciones locales".

MUESTRA

En este tejido institucional resalta la coordinación estrecha con el Área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud de la Diputación de Jaén, gracias a la cual se ha logrado consolidar una muestra heterogénea y altamente representativa de 377 personas mayores.

En concreto, está integrada por 180 hombres y 197 mujeres con edades comprendidas entre los 60 y los 101 años, procedentes tanto de entornos rurales como urbanos de la geografía jiennense. Del colectivo participante, la gran mayoría, 333 personas, está en situación de jubilación.

A través de "evaluaciones presenciales, voluntarias y rigurosamente anónimas", bajo la estricta aprobación de la Comisión de Ética de la Universidad de Jaén, el equipo científico ha examinado diversas variables asociadas a la soledad, la depresión y la capacidad de resiliencia.

De las conclusiones de la investigación se desprende que el 44 por ciento de la muestra presenta niveles moderados de soledad, mientras que el 13 por ciento sufre ya niveles severos de este aislamiento. Los resultados demuestran que la soledad no deseada se relaciona positivamente con la depresión y negativamente con el apoyo social percibido junto con la resiliencia personal.

Asimismo, los datos evidencian que este fenómeno no depende de factores biológicos o relacionales cotidianos como el sexo, el tipo de convivencia familiar, el hecho de tener o no hijos y mascotas o la frecuencia con la que se visita al médico.

FACTORES DE RIESGO

Por el contrario, los perfiles que manifiestan mayor índice de soledad no deseada son aquellos condicionados por variables estructurales muy delimitadas. El riesgo se concentra en personas que viven en residencias de ancianos, toman medicación para conciliar el sueño, presentan alguna discapacidad física, se encuentran en estado de viudedad, poseen un bajo nivel de estudios y sufren la brecha digital al no utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse o con fines de ocio.

El análisis pormenorizado del proyecto ofrece una radiografía clínica y social que trasciende las fronteras estrictas de la provincia de Jaén, ya que sus conclusiones dialogan de forma directa con las directrices del Marco Estratégico Estatal de las Soledades (2026-2030) impulsado por el Gobierno de España.

Al cruzar los datos empíricos de la muestra con las líneas del plan estatal, se extraen grandes conclusiones que redefinen la manera de entender y combatir este fenómeno. En primer lugar, las cifras de Jaén confirman que la soledad representa un auténtico problema de justicia social y no un mal de índole individual.

El hecho de que más de la mitad de los mayores evaluados convivan con algún grado de aislamiento valida por completo la tesis del marco nacional, que insiste en que la soledad es una experiencia condicionada de forma drástica por determinantes socioeconómicos, de salud y territoriales, distribuyéndose el sufrimiento de manera concentrada en aquellos perfiles donde se vulneran dichos determinantes.

En segundo lugar, la investigación realizada por la UJA logra desmontar los mitos tradicionales en torno a la vulnerabilidad relacional, demostrando que el verdadero riesgo de exclusión emerge de brechas estructurales específicas.

La alta prevalencia detectada en las residencias de ancianos enlaza perfectamente con la advertencia del marco estatal sobre la necesidad de acelerar procesos de desinstitucionalización y empezar a manejar modelos prácticos de cuidados personalizados en la propia comunidad.

Del mismo modo, el aislamiento derivado de la brecha digital responde directamente a los retos del plan estatal, que exige una alfabetización digital con un enfoque relacional para que la tecnología actúe como un puente de comunicación y no como un muro segregador para los mayores.

POLÍTICAS DE PROXIMIDAD

El estudio de la Universidad de Jaén evidencia la urgencia de aplicar políticas públicas de proximidad basadas en la evidencia científica. El proyecto liderado por el equipo de la UJA junto a la Diputación "demuestra que el conocimiento aplicado es la única brújula válida para orientar el gasto y la intervención de las administraciones".

Frente a las tradicionales respuestas institucionales en España, calificadas a menudo de desiguales y fragmentadas por la falta de diagnósticos locales rigurosos, Jaén se sitúa a la vanguardia comunitaria al dotar a sus municipios de una base empírica real.

Al hilo, ha añadido que cumple con el enfoque territorial que el Ministerio de Derechos Sociales exige para el periodo 2026-2030, el cual prioriza las soluciones locales, cercanas y adaptadas a las zonas rurales o con alta fragilidad social.