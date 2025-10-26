Un proyecto europeo destaca la iglesia de San Lorenzo, de Úbeda (Jaén), como "modelo de turismo cultural sostenible"

ÚBEDA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La gestión de la iglesia de San Lorenzo, de Úbeda (Jaén), ha sido seleccionada en la Guía de Buenas Prácticas del proyecto europeo Hitts --siglas en inglés de Innovación Patrimonial, Territorio, Turismo y Sostenibilidad--, como "modelo de turismo cultural sostenible".

El objetivo de este documento es mostrar cómo el patrimonio cultural y natural puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible. Y, en concreto, en los territorios rurales del espacio Sudoe (España, Francia y Portugal), haciendo frente a retos como la despoblación o la falta de oportunidades económicas.

Es en este contexto, según ha informado la Fundación Huerta de San Antonio, que gestiona la iglesia de San Lorenzo, donde se acentúa el proyecto en este espacio ubetense, entre otras iniciativas innovadoras propuestas por los socios del programa Hitts, ocho instituciones y empresas de España, Francia y Portugal.

Al hilo, ha apuntado que por turismo sostenible se entiende el que integra la dimensión económica social y ambiental, respetando tanto a las comunidades anfitrionas como al medio ambiente.

La elaboración de esta Guía de Buenas Prácticas ha corrido a cargo del Instituto Politécnico de Tomar (Portugal). Se han aplicado criterios de selección en los que priman la participación comunitaria, la sostenibilidad cultural y ambiental y la innovación, así como la posibilidad de replicar las prácticas en otros contextos.

De este modo, recopila 15 experiencias en España, Portugal y Francia, que ilustran distintos enfoques de gestión sostenible del patrimonio y que se agrupan en cinco categorías: Paisajes culturales y naturales, Rutas históricas y culturales, Iniciativas comunitarias y de gestión social, Patrimonio arquitectónico y restauración monumental y Arte, creatividad y patrimonio inmaterial.

La iglesia de San Lorenzo ha sido elegida en la de Patrimonio arquitectónico y restauración monumental, junto a la Catedral de Vitoria. Se destaca al gestión de la Fundación Huerta de San Antonio, que "ha convertido un templo en ruinas en un centro cultural abierto", combinando "preservación patrimonial, programación artística, acción comunitaria y dinamización turística". También se valora la colaboración de la sociedad civil en su proyecto de rehabilitar un bien patrimonial.

El resto de experiencias que incluye la guía son, en Paisajes culturales y naturales, Las Médulas y el Valle Salado de Añana (España), Sur le Sentier des Lauzes (Francia) y Cuevas de Lapas (Portugal). En Rutas históricas y culturales, aparecen el Caminito del Rey y las rutas del Románico y de los Patios de Villanueva de los Infantes (España) y Les Sentiers de límaginaire (Francia).

En el apartado de Iniciativas comunitarias y de gestión social, figuran la Asociación de Vezeira y el Ecomuseo de Barroso (Portugal), la Benéfica de Piloña (España); mientras que en Arte, creatividad y patrimonio inmaterial recoge la residencia de artistas Chemin faisant (Francia) y el Centro de Interpretación de Semana Santa (España).

"Todas las experiencias demuestran que la cultura y el patrimonio pueden impulsar economías locales, fomentar la cohesión social y mejorar la resiliencia de los territorios rurales", ha señalado.

Hitts surge como respuesta a los desafíos que enfrenta el espacio Sudoe, entre los que sobresalen la despoblación, el envejecimiento y la emigración de talentos especializados. Busca revitalizar las zonas rurales a través de la puesta en valor de sus características únicas en el ámbito del patrimonio cultural y natural.

Con un enfoque en la reactivación del patrimonio, la iniciativa promueve la creación artística y la cooperación entre sectores público y privado, empleando metodologías innovadoras para impulsar un turismo ecológico y sostenible. El programa tiene una financiación de un 1,6 millones de euros concedida en diciembre de 2023 por la Comisión Europea, dentro del programa Interreg Sudoe, para su desarrollo en los tres años posteriores.